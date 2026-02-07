"Io e i tifosi abbiamo fatto la stessa faccia": Hojlund e sospiro di sollievo dopo il rigore

"Penso che io e i tifosi del Napoli abbiamo fatto la stessa faccia dopo quel rigore": così l'attaccante azzurro Rasmus Hojlund ha commentato dal proprio profilo Instagram il penalty siglato quasi a tempo scaduto nella sfida contro il Genoa. Un rigore tirato non benissimo dal centravanti, che ha visto il pallone insaccarsi nonostante il portiere avversario Bijlow. A corredo del post, una foto in cui tira un sospiro di sollievo.

Già dopo il fischio finale ai microfoni di DAZN aveva dichiarato: "Devo un pò allenarmi sui rigori, è stata una grande responsabilità. Sono stato fortunato ma sono contento che sia entrata, devo ringraziare Vergara che sta facendo molto bene. Devo allenarmi un pochino, ma mi piace prendermi la responsabilità", ha poi aggiunto il centravanti, al primo penalty siglato con la maglia azzurra, data l'assenza degli altri tiratori designati.

Il suo gol è arrivato dopo 94 minuti e 35 secondi: come evidenziato dai dati Opta, da quando il Napoli è tornato in Serie A, dunque dal 2007/2008, quello di Rasmus Hojlund è il secondo calcio di rigore più tardivo segnato dagli azzurri nel torneo. Il primo? Quello di Lorenzo Insigne, segnato contro il Cagliari il 5 maggio 2019 (l'italiano lo calciò a 97 minuti e 21 secondi).