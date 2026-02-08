Fiorentina, Kean: "Paratici? Mi ha sempre incoraggiato, farà molto bene a Firenze"

"E' questione di dare di più. I gol presi all'ultimo ci dobbiamo mettere a lavorare perché non possiamo più permetterci di perderne ancora. Sono ottimista per il futuro". Ha parlato così in conferenza stampa Moise Kean, dopo la partita pareggiata in casa per 2-2 contro il Torino. Ennesima gara buttata via nel finale, nonostante il suo gol del momentaneo 2-1.

Sull'arrivo di Paratici, che conosce fin dai tempi della Juventus, ha detto: “Il direttore mi ha sempre incoraggiato, mi ha fatto crescere tantissimo: lui è un ottimo direttore e sono certo che darà un grande contributo a Firenze. Ci ho parlato in questi giorni. Ma ora c’è da vincere”.