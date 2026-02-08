Fiorentina, Vanoli su Paratici: "Direttore di alto livello, già dato un'impronta ai ragazzi"

"Stiamo parlando di un direttore di alto livello, che ha già dato un'impronta ai ragazzi. E' un valore aggiunto per la situazione. Adesso siamo tutti a lottare sullo stesso treno e sono contento perché una figura di questo spessore serviva". Ha parlato così Paolo Vanoli di Fabio Paratici, nella conferenza stampa a seguito del match casalingo contro il Torino pareggiato per 2-2.

Sul fatto che il nuovo ds viola lo abbia definito il 'Re Leone' dello spogliatoio, commenta in questo modo: "Penso che i ragazzi dimostrano quando sono entrati in campo che cosa facciamo. Io mi prendo la responsabilità su ciò che non abbiamo migliorato, ma la reazione c'è stata. Siamo uniti e sappiamo dove vogliamo andare. Se siamo lì è logico che abbiamo dei difetti. Il nostro campionato sarà questo fino all'ultimo giorno, ma non guardare le cose positive adesso vorrebbe dire bastonarsi da soli".