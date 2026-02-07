Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, in sette si allenano a parte a due giorni dal Cagliari: anche Dybala e Ferguson

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 13:30
Giacomo Iacobellis
fonte Da Roma, Marco Campanella

Allenamento mattutino a Trigoria per la Roma di mister Gian Piero Gasperini, che si prepara alla sfida di lunedì col Cagliari valida per il 24° turno di Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW, stamane si sono allenati a parte sette ben giocatori della compagine capitolina: Dobvyk, Dybala, Ferguson, Konè, El Shaarawy, Hermoso e Vaz. Domani è previsto un allenamento al pomeriggio, mentre la conferenza del tecnico si terrà alle 13.30.

Come arriva la Roma
La Roma si prepara alla sfida affidandosi al consueto 3-4-2-1 di Gian Piero Gasperini. Davanti a Svilar, la linea difensiva sarà composta da Mancini, Ndicka e Ghilardi, considerando l’infortunio di Hermoso. Sulle corsie esterne spazio nuovamente a Celik e Wesley, chiamati a garantire spinta e copertura, mentre in mezzo al campo la coppia El Aynaoui-Cristante avrà il compito di dettare i tempi e proteggere la difesa, in attesa del rientro di Koné. Sulla trequarti, Soulé agirà stabilmente sul centro-destra, mentre a sinistra l'incognita Dybala apre le porte all’esordio in giallorosso di Zaragoza, leggermente favorito su Pellegrini. In attacco non ci sono dubbi: Malen sarà il riferimento centrale, chiamato a caricarsi sulle spalle il peso dell’intera fase offensiva. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva il Cagliari
Chiusa la sessione di calciomercato, il Cagliari ora si concentra su quello che sarà il match di lunedì contro la Roma. Tra cessioni e acquisti, mister Pisacane deve cercare di tirare fuori il meglio del gruppo per continuare a fare risultati positivi. L'idea di modulo che il tecnico rossoblù sembra orientato ad utilizzare (anche per dare modo ai nuovi arrivi di integrarsi al meglio con il resto della rosa) è il 3-5-2. In porta Caprile, sostenuto dalla linea difensiva composta da Zé Pedro, Mina e Rodriguez. A centrocampo Palestra, Mazzitelli, Gaetano, Adopo e Obert. L'attacco invece sembra essere formato dalla coppia Esposito-Kilicsoy.
(da Cagliari, Elena Accardi)

