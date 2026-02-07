Cesena, Francesconi: "Aspettavo il gol da tantissimo tempo. Sono davvero felice"

Con il suo gol Matteo Francesconi ha permesso al Cesena di chiudere i conti al 'Manuzzi' contro il Pescara con il risultato di 2-0. Nel postpartita il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente:

“Aspettavo questa rete da tantissimo tempo, quindi quando ho visto la palla entrare ho pensato solo a godermi il gol appena fatto. Non l'ho ancora rivisto, quindi non so neanche quanto sia stata deviata la palla, ma sono solo contento di aver fatto gol.

Questo gol lo dedico alla mia famiglia ed a mio babbo in particolare, perché era un po' che mi stuzzicava, alla mia ragazza e lo dedico anche a Tommy Arrigoni, che magari si vede poco, ma mi ha sempre dato una grande mano e per questo motivo voglio dedicarlo anche a lui.”