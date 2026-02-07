Serie C, vittorie di misura per Alcione, Trento e Giana. Pari tra Potenza e Siracusa
Si sono concluse le gare iniziate alle 17:30 in Serie C. Ecco i risultati divisi per girone:
SERIE C, 25ª GIORNATA
GIRONE A
Lumezzane-Cittadella 1-2
62' Falcinelli (C), 89' Napolitano (L), 90+4' Perretta (C)
Novara-Union Brescia 0-0
Sabato 7 febbraio
Alcione Milano-Arzignano Valchiampo 1-0
54' Pirola
Pergolettese-Trento 1-2
36' Pellegrini (T), 66' Capone (T), 82' Tremolada (P)
Virtus Verona-Giana Erminio 0-1
11' Marotta
Domenica 8 febbraio
Ore 14.30 – Albinoleffe-Pro Patria
Ore 14.30 – Lecco-Pro Vercelli
Ore 14.30 – Ospitaletto Franciacorta-Renate
Ore 14.30 – Triestina-Inter U23
Ore 17.30 – L.R. Vicenza-Dolomiti Bellunesi
Classifica: Vicenza 62, Union Brescia 47*, Lecco 45, Cittadella 39*, Alcione Milano 39*, Inter U23 38, Renate 38, Trento 38*, Giana Erminio 35*, Lumezzane 32*, Pro Vercelli 32, Arzignano Valchiampo 30*, Novara 28*, AlbinoLeffe 28, Dolomiti Bellunesi 28, Ospitaletto 26, Pergolettese 20*, Virtus Verona 19*, Pro Patria 12, Triestina 1
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Sabato 7 febbraio
Ravenna-Carpi 1-0
16' Corsinell
iDomenica 8 febbraio
Ore 12.30 – Pontedera-Ternana
Ore 12.30 – Torres-Juventus Next Gen
Ore 14.30 – Gubbio-Campobasso
Ore 14.30 – Sambenedettese-Perugia
Ore 17.30 – Arezzo-Pianese
Ore 17.30 – Livorno-Bra
Ore 17.30 – Pineto-Ascoli
Ore 20.30 – Vis Pesaro-Forlì
Riposa – Guidonia Montecelio
Classifica: Arezzo 53, Ravenna 49*, Ascoli 43, Pineto 36, Campobasso 33, Juventus Next Gen 33, Pianese 31, Vis Pesaro 30*, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29*, Carpi 28*, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 20, Torres 20, Pontedera 15*
*una gara in meno
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Audace Cerignola-Salernitana 1-0
21' Moreso
Benevento-Picerno 1-0
90+12' Pierozzi
Latina-Cavese 0-0
Team Altamura-Monopoli 2-0
6' Rosafio, 28' Curcio
Casarano-Sorrento 2-0
48' Giraudo, 71' Versienti
Casertana-Foggia 3-2
19' Llano Massa (C), 25' Oukhadda (C), 33' Cangiano (F), 64' Nocerino (F), 67' Kallon (C)
Crotone-Atalanta U23 1-0
90+7' Musso
Giugliano-Cosenza 3-0
44' Marchisano, 72' Zammarini, 84' Egharevba
Sabato 7 febbraio
Potenza-Siracusa 2-2
56' Felippe (P), 84' Arditi (S), 90'+1 aut. Capomaggio (P), 90'+12 rig. Contini (S)
Rinviata a mercoledì 18 febbraio
Ore 20.30 – Catania-Trapani
Classifica: Benevento 57*, Catania 51, Salernitana 46*, Casertana 42*, Crotone 40*, Cosenza 40*, Audace Cerignola 38*, Monopoli 37*, Casarano 33*, Team Altamura 33*, Potenza 29, Sorrento 27*, Latina 27*, Atalanta U23 26*, Trapani 25, Cavese 24*, Picerno 23*, Foggia 22*, Siracusa 21, Giugliano 21*
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva