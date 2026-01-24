Live TMW Fiorentina, Vanoli: "Ci manca un difensore, la società lo sa. Vi spiego come sta Kean"

Dopo quattro risultati utili consecutivi, la Fiorentina torna a perdere in casa dopo quasi un mese e mezzo contro il Cagliari. Al termine del match vinto dai sardi per 1-2 parla in conferenza stampa il tecnico Paolo Vanoli. Segui con noi la diretta testuale.

Ore 20:40 - inizio conferenza

Una sconfitta che manda un messaggio all'ambiente?

"Io non guardo fuori, non è il mio compito illudermi. Questa è stata un altra lezione che bisogna capire. Sono arrabbiato per i gol presi: sul primo ci siamo persi l'uomo in area e una volta sotto, contro il Cagliari, diventa difficilissimo. Il secondo anche mi ha dato fastidio, perché bisogna rimanere sempre in partita e invece siamo rientrati e siamo stati leggeri. La reazione c'è stata ma nel primo tempo siamo stati molto lenti. L'ingresso di Brescianini ci ha permesso di riempire meglio l'area. Bisogna capire velocemente che con le squadre sotto di noi non abbiamo fatto punti, punti che nel girone di ritorno sono oro".

Come sta Kean?

"Un mese fa aveva giocato con un'infiltrazione. Dopo il Milan ha avuto un altro gonfiore alla caviglia e per questo abbiamo stabilito un programma. Tra un po' tornerà in campo".

Come le sono sembrati i nuovi?

"Solomon è cresciuto nella ripresa; Harrison oggi l'ho usato da terzino perché nella ripresa volevo spingere di più".

Come valuta il lavoro della fase difensiva oggi?

“Io la fase difensiva la contemplo in generale: nel primo gol del Cagliari abbiamo visto sia errori individuali che di reparto. Contro le piccole le altre ci fanno giocare ed è per questo che dobbiamo essere più attenti: oggi il Cagliari ci ha fatto male in due occasioni. Poi la gara per il resto l’abbiamo interpretato bene ma serviva un guizzo dentro l’area”.

Ha bisogno di rinforzi in difesa?

"Senza Marì ci serve un altro difensore, la società lo sa e sta lavorando".

Senza Dzeko, cercherete un altro attaccante?

"No, adesso abbiamo avuto la sfortuna con l'infortunio di Moise. Ci manca un po' il gol, ma abbiamo mezze ali che riempiono l'area. Adesso il peso dell'attacco è tutto su Piccoli e per questo andranno trovate soluzioni in vista della Coppa Italia".

Ranieri le ha chiesto la cessione?

"Io con Ranieri ci ho parlato e per me è un giocatore importante"