Fiorentina, Vanoli: "I tifosi hanno diritto di contestare, ma oggi abbiamo provato a vincere"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo lo 0-0 contro il Parma: "I nostri tifosi hanno diritto di contestare, oggi abbiamo cercato i tre punti. Non era facile contro una squadra molta chiusa e contro un blocco basso, senza qualità nell'ultimo passaggio. Sono quelle partite che devi cercare di vincere senza perderle, nel secondo tempo abbiamo velocizzato di più il gioco rispetto al primo ma ci è mancata un pizzico di qualità per andarci a prendere i tre punti".

Il principale difetto è sembrato risiedere negli smarcamenti.

"Nel primo tempo non attaccavamo mai senza palla, per andare sull'uno-contro-uno. Ma nel secondo lo abbiamo fatto un po' meglio e infatti sono capitate occasioni in più, sulle palle sporche. Testa alta, il punto ci porta sopra la Cremonese e sappiamo che dovremo stare sul pezzo a lottare fino alla fine".

Adesso Cremona diventa uno spareggio.

"Lo avevamo detto, sapevamo che saremmo rimasti in lotta con queste squadre fino in fondo e che ogni partita sarebbe stata una finale".