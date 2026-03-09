AAA Fiorentina cercasi gol: i viola non segnano da 253' e Vanoli bacchetta gli attaccanti

Se i numeri della Fiorentina in difesa continuano ad essere disastrosi - quarta peggiore dopo quelle di Verona, Torino e Pisa - anche in attacco i numeri dei viola stanno mostrando dei campanelli d’allarme piuttosto preoccupanti in quinta delle ultime dieci, decise, partite che la separano dalla salvezza. Contro Udinese e Parma i viola hanno concluso non solo senza gol, ma sono un solo tiro in porta in 180 minuti. Se guardiamo anche alla gara vinta di misura con il Pisa grazie al gol di Kean al 13’ viene da se come i toscani mancano all’appuntamento con la rete da ben 253 minuti (più tutti i recuperi).

Vanoli bacchetta gli attaccanti

Orfano di Kean e Solomon, contro il Parma Paolo Vanoli davanti si è affidato a Gudmundsson, Harrison e Piccoli, ma tutti e tre sono usciti dal campo tra i peggiori in campo, con l’ex Cagliari che ha fallito clamorosamente l’appuntamento con il vantaggio ad inizio ripresa facendosi murare da pochi passi da Corvi un tiro a botta sicura. Non a caso il tecnico viola ha strigliato i suoi giocatori del reparto offensivo in conferenza stampa: “Non voglio mettere la croce addosso a nessuno - ha precisato l’allenatore - ma nella ripresa abbiamo avuto delle occasioni in cui dovevamo fare gol”. Parole a cui hanno fatto eco anche quelle di Ranieri: “In difesa siamo stati bravi, il Parma non ha fatto neanche un tiro. Il problema è che davanti abbiamo fatto poco”.

Kean e Solomon, assenze che pesano

Parole e numeri che confermano quanto la Fiorentina abbia bisogno di ritrovare il prima possibile sia Kean che Solomon. Eppure dall’infermeria non arrivano segnali incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda il numero 20. La sua tibia continua ad essere infiammata e al momento c’è del pessimismo sul fatto che possa recuperare anche per la gara contro di giovedì sera contro il Rakow in Conference League. Da capire se sarà almeno arruolabile per l’importantissima trasferta a Cremona di lunedì prossimo. Per quanto riguarda l’israeliano, difficilmente riuscirà a recuperare prima della sosta.