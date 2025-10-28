Fiuuu Napoli: Conte corsaro a casa sua come piace a Max. Di corto muso

E sono quattro. Il Napoli si sta abituando a vincere di misura: dei sette successi di questo campionato, oltre la metà è arrivata con appena un gol di scarto, come l’1-0 maturato sul Lecce questa sera grazie alla rete di Anguissa. Stesso risultato della scorsa stagione, peraltro, quando il successo del Via del Mare, lo stadio in cui Antonio Conte - ma il tempo e soprattutto l’esperienza barese hanno cancellato in molti il ricordo che quella sia pur sempre casa sua - ha mosso i suoi primi passi da calciatore.

Quella vittoria, a tre giornate dalla fine, aveva avvicinato il Napoli al secondo scudetto in tre anni. È troppo presto per dire se quella di oggi possa rappresentare un tassello significativo, nella corsa al prossimo tricolore, ma è di sicuro l’ennesimo sorriso non scontato. La squadra campione d’Italia, che deve continuare a fare i conti con i numerosi infortuni - oggi ko Lang e Politano in corso d’opera -, non ha ancora ritrovato (ammesso che l’avesse l’anno scorso) una dimensione di gioco convincente. Ha qualità, forza, intensità. Ma rubare gli occhi non le riesce, e con il Lecce ha pure rischiato di perdere: se Milinkovic-Savic non avesse parato il rigore a Camarda, chissà come sarebbe finita.

Come piace ad Allegri. Per la partita che è stata, più nelle occasioni che nell’andamento dato che il Napoli ha comunque controllato il gioco, è un grosso “fiuuu” quello che gli azzurri portano a casa dal Salento. Di quelli che piacciono all’allenatore del Milan, in campo tra pochi minuti e forse il principale pretendente al tricolore oggi sulle maglie della squadra di Conte. È troppo presto per dire se sarà Max contro Antonio fino alla fine o se altre rivali, magari l’Inter di Chivu o la Roma di Gasp, riusciranno a infilarsi nel dualismo. Ma ci sono tutte le condizioni per uno scudetto di corto muso.