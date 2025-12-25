Florenzi non ha dubbi: “Scudetto col Milan uno degli apici della mia carriera”

Ai microfoni di Radio Tv Serie A, Alessandro Florenzi ha parlato di alcuni tratti della sua carriera, soffermandosi anche sullo Scudetto vinto indossando la maglia del Milan. Queste le parole dell’ex fra le altre della Roma:

“È stata una cosa incredibile perché è stato un anno davvero particolare. Noi quell'anno facciamo anche la Champions League e usciamo ai gironi. Nasce tutto che noi veniamo eliminati e a gennaio-febbraio eravamo ancora lì aggrappati all'Inter che era prima. Noi abbiamo messo tutte le nostre energie sul campionato e abbiamo fatto una cavalcata incredibile, riuscendo a vincere il campionato dopo 10 anni che il Milan non lo vinceva.

Penso sia stato uno degli apici della mia carriera, assolutamente. Il più grande giocatore ci ha fatto vincere lo Scudetto: il gruppo. Non c'era né Leao, né Theo, né Ibra, né Kjaer, né Florenzi: c'era un gruppo che andava dalla stessa parte e penso che quello sia l'ingrediente segreto per vincere”.