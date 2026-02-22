Genoa-Torino, Florenzi al Ferraris. De Rossi scherza: "Si è accollato insieme ad altri amici"

Il Genoa si sta risollevando, merito dell'effetto Daniele De Rossi. Il nuovo tecnico rossoblù ha intascato 20 punti nell'arco delle 15 partite disputate dal Grifone e oggi nello scontro diretto con il Torino al Ferraris non solo ha strappato un successo pesantissimo, ma ha segnato ben 3 reti e protetto un clean sheet che va ad aggiungersi ai restanti quattro ottenuti dal suo arrivo in panchina lo scorso 6 novembre.

Norton-Cuffy, Ekuban e Messias i matador di giornata, ma l'attenzione si è spostata anche in tribuna dalle parti di Marassi. Infatti, due amici ed ex compagni di squadra di DDR sono comparsi in occasione del match contro il Torino: Nicolas Burdisso, oggi direttore sportivo del Monza in Serie B, e Alessandro Florenzi, ritiratosi dal calcio e talvolta ospite come opinionista da Sky Sport.

A proposito di questi due volti noti, Daniele De Rossi ai microfoni di DAZN nel dopo gara di Genoa-Torino ha commentato: "La presenza di Burdisso e Florenzi? Burdisso non lo sapevo, Florenzi gli ho dato i biglietti io, si è accollato insieme ad altri amici di Roma. È un piacere avere amici che ti vengono a vedere, Nico penso lo faccia anche per lavoro, ma penso che in generale sia bellissimo venire qui a vivere l’atmosfera in questo stadio per vedere una partita".