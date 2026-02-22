Florenzi: "La matematica dice che il discorso Scudetto non è chiuso, ma poco ci manca"

Il Milan perde 0-1 in casa contro il Parma e la sensazione di molti è che i rossoneri con questa sconfitta abbandonino ogni velleità rimasta di poter contendere lo Scudetto all'Inter, adesso in vantaggio di 10 punti sulla più diretta inseguitrice, appunto i rossoneri di Max Allegri.

Sembra di questo avviso anche Alessandro Florenzi. L'ex centrocampista, che in carriera ha vestito anche la maglia del Milan, ha infatti così commentato dagli studi dell'emittente satellitare il passo falso del Diavolo e ha detto la sua sul possibile allungo decisivo per lo Scudetto dell'Inter: "La matematica dice di no, ma l'Inter è superiore. La loro vittoria a Lecce è passata inosservata... Il discorso Scudetto non è chiuso, ma poco ci manca".