Folle 3-3 tra Lazio e Torino, il Lecce vince e respira. In campo l'Inter: le top news delle 18

Non sono mancate le emozioni in Serie A, nelle due gare delle 15.00. Da ricordare in particolare Lazio-Torino, gara che si è conclusa con un 3-3 poco adatto ai deboli di cuore. Granata avanti al 16' con Simeone e biancocelesti che la ribaltano nel primo tempo con una doppietta di Cancellieri. Controsorpasso torinista nel corso della ripresa, avviato da Adams e concluso da Coco. Sembra fatta per Baroni, ma al 103' arriva la beffa con un rigore trasformato da Cataldi. Al Tardini, invece, è andato in scena lo scontro salvezza tra Parma e Lecce: lo vincono i salentini per 0-1, grazie ad un velenoso tiro-cross di Sottil sul finire del primo tempo.

Inter in campo per la continuità. Il programma del sabato di Serie A prosegue alle 18.00, con Inter-Cremonese. Nerazzurri reduci dai successi contro Ajax e Slavia Praga in Champions e contro Sassuolo e Cagliari in campionato: l'obiettivo è proseguire questa striscia e avvicinare la vetta. Non sarà facile, perché la Cremonese di Nicola è ancora imbattuta. Marotta nel pre partita su Chivu: "Ogni dirigente è responsabile delle sue scelte, si deve avere il coraggio di scegliere e di agire. Lo abbiamo fatto, consapevoli del grande spessore umano e professionale di Chivu, che per di più ha un DNA nerazzurro".

Prima chiamata in azzurro per Piccoli. In vista dei match contro Estonia e Israele, il ct Gattuso dovrà fare a meno di Zaccagni vittima di un infortunio rimediato ieri in allenamento. Al suo posto è stato chiamato Roberto Piccoli: per l'attaccante della Fiorentina, reduce dal gol al Sigma Olomouc in Conference League, si tratta della prima convocazione in Nazionale.