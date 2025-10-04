Live TMW Parma, Estevez: "Bene fino al loro gol, poi abbiamo faticato"

Manca la seconda vittoria consecutiva il Parma, che esce sconfitto dalla gara contro il Lecce. Occasione sprecata in quel del Tardini, con i salentini che sono stati abili a mantenere il vantaggio acquisito nel primo tempo. A commentare la sfida per il Parma sarà il centrocampista argentino Nahuel Estevez: "Abbiamo iniziato bene la partita, poi su un tiro-cross abbiamo subito gol. C'è stato un piccolo sbandamento, ma la squadra ha lottato fino alla fine. Ora c'è la sosta per lavorare e imparare, pensiamo già alla prossima partita".

Oggi centrocampo a tre, altre volte a due, cosa cambia? Ti vedresti in mezzo tra Bernabè e Keita?

"Questo va chiesto al mister. Quando sei a tre c'è più densità. Sono scelte dell'allenatore, dobbiamo abituarci a quello che vede lui, poi in campo giocare a tre o a due non cambia, l'importante è far le cose bene".

Dopo l'uscita di Valeri vi siete smarriti, come te lo spieghi?

"Abbiamo preso gol, lì abbiamo faticato. Dobbiamo migliorare, non c'è tanto da spiegare se non allenarci e migliorare".

Come sta Valeri? Su cosa c'è da lavorare?

"Valeri ha preso una botta sulla caviglia, è un giocatore molto importante per noi, speriamo nulla di grave. Ci sono tanti aspetti da migliorare anche quando si vince. Bisogna restare in partita anche quando si prende gol, può capitare, bisognava continuare sulla strada dei primi minuti. Siamo una squadra giovane, dobbiamo imparare a gestire i momenti".

E' mancata un po' di lucidità nel finale?

"Abbiamo giocatori come Djuric e Pellegrino, hanno fisico e struttura, non c'era molto altro da fare. Forse si poteva arrivare sull'esterno, ma nel finale la frenesia del tempo che corre non è facile da gestire. Abbiamo cercato di lanciare in avanti e cercare le respinta. Abbiamo lottato fino alla fine, dobbiamo migliorare e pensiamo già alla prossima".

Manca leadership a centrocampo? Ti aspetti più spazio?

"Noi siamo una squadra giovane, anche più dell'anno scorso. Ci vuole tempo, si impara giocando. Io sono qua per aiutare in campo come fuori, siamo giovani, il mister fa le sue scelte. Siamo in tanti, pronti a lottare e per giocare anche solo dieci minuti. L'importante è il gruppo, non solo gli undici che giocano, anche chi resta in panchina e spinge in settimana. Si aiuta come si può dentro o fuori dal campo".

Cosa è mancato in zona gol e in fase di costruzione?

"Sappiamo come sono queste partite. Abbiamo fatto bene fino al loro gol, poi abbiamo faticato. Sono partite difficili, si gioca sporco sulle seconde palle, anche loro hanno avuto poco occasioni. Bisogna imparare a giocare queste partite".

Cosa vi è mancato per riprendere questa partita?

"Ci sono aspetti da migliorare, la partita l'abbiamo cominciata bene, abbiamo avuto qualche occasione, dopo il gol dovevamo rialzare la testa subito ma miglioreremo e lavoreremo già in settimana".