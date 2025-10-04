Live TMW Parma, Cuesta: "Loro hanno concretizzato, questo ha fatto la differenza"

Manca la seconda vittoria consecutiva il Parma, che esce sconfitto dalla gara contro il Lecce. Occasione sprecata in quel del Tardini, con i salentini che sono stati abili a mantenere il vantaggio acquisito nel primo tempo. A commentare la sfida per il Parma sarà l'allenatore Carlos Cuesta.

Siete partiti bene ma non avete dato continuità. Perché avete avuto più difficoltà?

"Ci sono stati momenti della partita in cui siamo stati lì e abbiamo creato. Ci piacerebbe creare di più. Per quindici minuti loro sono stati bravi ad arrivare a concludere e hanno concretizzato, quello ha fatto la differenza".

Sul gol si poteva far meglio?

"Non l'ho rivisto, non posso commentare".

Come sta Valeri? Quanto ha pesato il suo cambio?

"Valuteremo la situazione con più precisione".

È stato un Parma che ha perso un po' il suo carattere e la determinazione. È d'accordo?

"La vedo diversamente. Abbiamo trovato un contesto inedito per noi. Non siamo riusciti a essere incisivi in certi scenari".

La cosa più sconfortante è la mancanza di meccanismi offensivi incisivi. Manca qualcosa per esempio da Sorensen?

"La volontà c'era, la capacità di creare pericoli anche a volte. Ci piacerebbe aumentare la frequenza perché possiamo farlo".

Il Lecce ha preparato la gara per far sì che il Parma non giocasse bene e siete finiti ingabbiati. Cosa è successo?

"Il Parma nel secondo tempo ha avuto la capacità di essere nella metà campo avversaria. A volte abbiamo creato occasioni, altre no ma nemmeno loro. Possiamo certamente fare meglio".

Bernabè è partito da sinistra. Perché questa scelta?

"Doveva fare un certo lavoro in difesa, mentre in zona offensiva doveva giocare di più tra le linee".

All'inizio il più bel Parma della stagione, poi con l'infortunio di Valeri avete perso il filo del gioco?

"Il Lecce è riuscito a fare la partita che volevano. Noi dobbiamo migliorare perché non sia così e far sì che si veda sempre il Parma visto nei primi venti minuti".

Quanto servirà questa pausa?

"Spero servirà il più possibile. Dovremo lavorare su certi aspetti per aumentare il livello, dovremo lavorare al meglio possibile come facciamo sempre al di là del risultato. Dobbiamo tornare a imporre le nostre dinamiche dopo la sosta".