Roma-Genoa, i convocati di Gasperini: rientro in extremis di Dovbyk, out Baldanzi per febbre

Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro il Genoa all'Olimpico. Qualche novità dell'ultima ora in casa giallorossa per il monday night che chiuderà il 2025 calcistico. Contrariamente a quanto dichiarato ieri, Artem Dovbyk è stato aggregato al gruppo e farà parte della spedizione contro gli uomini di Daniele De Rossi. L'attaccante ha recuperato in extremis mentre non ci sarà Tommaso Baldanzi. Il fantasista non sarà della partita poiché febbricitante.

Questa la lista completa:

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar.

Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mirra, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli.

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.