TMW Galante: "Pio Esposito non avrà problemi di pressione. Chivu ha fatto bene a non cambiare l'Inter"

L'ex difensore dell'Inter Fabio Galante, a margine della presentazione del docufilm sulla scorsa stagione di Seria A “The Great Race - Photo Finish Scudetto”, ha parlato dell'inizio di stagione dei nerazzurri:

La nuova Inter di Chivu?

"L'Inter sta dimostrando anche quest'anno il bello e il buono di quanto visto nei precedenti. La squadra è fatta di calciatori fortissimi, Chivu è stato bravo ad entrare subito nella loro testa. Sta facendo bene, con cose semplici, mi sembra sulla buona strada l'Inter".

Da ex difensore, cosa pensa di Akanji?

"Prima voglio spendere due parole per Pavard che è un difensore fortissimo, all'Inter ha fatto bene. Lo stesso dico per Akanji, è esperto, veloce, forte fisicamente e nel palleggio. L'Inter dando via Pavard e prendendo Akanji ha mantenuto alto il livello".

La pressione su Pio Esposito?

"Può esserci, ma a questi livelli non la senti... Lui si allena bene ha la testa giusta, è chiaro che è ancora molto giovane ma sta facendo bene sia in campo che fuori per come sta gestendo tutto. Deve stare solo sereno e andare avanti".

In cosa Chivu ha cambiato rispetto a Inzaghi?

"Anche l'esperienza di aver fatto una grandissima carriera da giocatore, conosce bene l'Inter e la società. Ha fatto bene in Primavera e poi secondo me ha quel carisma e quella voglia che poi trasmette ai calciatori. Deve fare le cose semplici, ma mi sta piacendo tantissimo anche nella gestione e nelle interviste".

Tatticamente cambierà qualcosa?

"E' una squadra che gioca a memoria con quel modulo, Chivu è stato bravo a non stravolgere però sta portando qualcosa di suo, con un po' più di verticalizzazioni, con la gestione e coi cambi durante la partita, questo sta mettendo di suo e sta dimostrando di essere pronto per l'Inter".