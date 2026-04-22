Esclusiva TMW Coppa Italia, Ballotta: "All'Inter è andata bene. Sarri? Stagione positiva con la finale"

La prima finalista di Coppa Italia è l'Inter, che attende dalla sfida fra Atalanta e Lazio di stasera la propria sfidante. L'ex portiere biancoceleste, Marco Ballotta, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com delle sue sensazioni in vista della gara di oggi e non solo.

Cosa ne pensa del lavoro svolto da Sarri in questa stagione così particolare?

"Secondo me ha fatto un buon lavoro viste le condizioni che ha trovato. Forse non sono stati rispettati degli accordi rispetto alla squadra che si aspettava di avere. Lui è andato avanti senza problemi e sta ottenendo quello che poteva ottenere. Poi c'è questa semifinale di Coppa Italia: se andasse bene chiuderebbe una stagione positiva".

Sarri può continuare alla Lazio o la crepa è troppo netta? Per lui si parla di altre ipotesi, come la Fiorentina.

"Intanto ha due anni di contratto. Lotito qualcosa dovrà fare. Un'altra stagione del genere non so quanto possa essere gratificante. Qualcosa farà. Non so se spenderà soldi o meno, ma Sarri immagino chiederà delle certezze. Degli obiettivi di un certo tipo. Non penso possa continuare con le condizioni attuali".

Che ne pensa di Edoardo Motta?

"Si è fatto davvero trovare pronto. Tutti ne parlavano come di un punto interrogativo, non conoscendolo. Invece al momento si è dimostrato un buon portiere. È giovane, ha solo da migliorare, ma già è una buona partenza. Una nota molto positiva per la Lazio".

Che partita si aspetta fra Atalanta e Lazio, stasera?

"All'andata è finita 2-2 contro un'Atalanta che è un'ottima squadra. Non sarà facile, ma per me partono alla pari. Ora la Lazio è in un buon momento, sarà una bella partita. Non so se sarà come quella di ieri sera, che è stata veramente piacevole. La Lazio ha buone possibilità, ma l'Atalanta non è facile da superare. Per entrambe è un'occasione importante per andare in Europa".

Che prospettive avrà chi passa, contro un'Inter che non molla un centimetro?

"Diciamo intanto che all'Inter ieri sera è andata molto bene. Sullo 0-2 il Como con un attimo di attenzione poteva passare l'Inter. Però l'Inter si è svegliata ed ha fatto valere il suo potenziale. È già la seconda volta che capita al Como: va bene giocare, ma a risultato acquisito qualche accorgimento anche difensivo bisognerebbe averlo. Comunque intanto la Lazio dovrà pensare a passare il turno".

Nell'Inter si è esaltato Josep Martinez. L'anno prossimo l'Inter dovrebbe puntare su di lui, su Sommer o su un altro?

"Sommer è stato criticato ingiustamente. In Coppa Italia è toccato giustamente a Josep Martinez, che ha giocato meno. Ha dimostrato di essere un buon portiere, va visto con continuità. Due partite possono dare indicazioni, ma un portiere va giudicato alla lunga. Sono contento per lui, si è ripreso da un momento delicato, va tenuto in considerazione. Sommer farà le sue valutazioni. Magari potrebbe restare come secondo di Martinez, ma bisogna vedere se a lui stia bene. L'Inter avrebbe due portieri di livello, se Sommer accettasse. Non penso, ma sai mai...".

E la Juventus, fra Di Gregorio, Perin e altri nomi?

"Di Gregorio è stato molto criticato. Ora si è ripreso, ma metti caso che l'anno prossimo non parta benissimo, poi non gliene perdonerebbero una. Perin ha dimostrato di essere una certezza e può anche rimanere. La Juventus non so se possa rischiare in quel ruolo, considerando che al primo errore può essere fortemente criticato. Una decisione delicata che dovranno prendere".