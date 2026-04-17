Bologna, Rowe: "Voglio imparare da questa sconfitta. Bella esperienza l'Europa League"
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L'esterno del Bologna Janathan Rowe ha parlato al sito ufficiale della UEFA dopo la sconfitta per 4-0 con l'Aston Villa che ha eliminato i rossoblù dall'Europa League: Siamo stati sfortunati nella gara di andata, è brutto uscire in questo modo. Sapevamo che l'Aston Villa era molto forte ma questo non significa che non dovevamo provare a dare il nostro meglio".
La prima stagione europea col Bologna?
"Ho imparato tantissimo dai miei compagni di squadra, dall'allenatore e dall'esperienza stessa di giocare in stadi diversi contro squadre di altri paesi. Spero di riuscire a prendere questa sconfitta al meglio di imparare qualcosa".
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