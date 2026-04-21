Dalla Turchia: il Galatasaray scarica Noa Lang, all in su Rowe. A breve l'offerta al Bologna

Il Galatasaray, a +4 sul Fenerbahce secondo e con 4 giornate mancanti, procede spedito verso il titolo e ha già iniziato a pianificare la rosa per la nuova stagione. Il club turco, infatti, secondo quanto trapelato avrebbe deciso di non esercitare l'opzione di riscatto da 30 milioni di euro per Noa Lang, esterno offensivo olandese arrivato in prestito dal Napoli a metà stagione.

Eppure la dirigenza del Cimbom avrebbe già messo gli occhi sul sostituto, che verrebbe pescato ancora una volta in Italia. Stando a quanto rivelato dal quotidiano turco Fanatik, gli occhi della dirigenza giallorossa sarebbero finiti su Jonathan Rowe, ala sinistra attualmente in forza al Bologna.

Il club rossoblù l'inglese classe 2003 all'inizio della stagione dal Marsiglia per 17 milioni di euro, approfittando del caos scoppiato al Velodrome con Rabiot per accoglierlo al Dall'Ara a prezzo vantaggioso. Rowe finora ha messo a referto 7 gol e 4 assist in 38 partite con la maglia del Bologna. Le prestazioni del giocatore, in particolare in Europa League (4 gol e 2 assist), hanno attirato l'attenzione di numerosi club in realtà. Ma i volti dirigenziali del Galatasaray, forti del parere favorevole di mister Okan Buruk, vorrebbero convincere il 22enne inglese con la carta della Champions League. Secondo il media turco, nelle prossime settimane potrebbe già arrivare un'offerta ufficiale sul tavolo del Bologna.