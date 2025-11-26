Gallo sul CorSport: "Napoli, era tutto esagerato e deformato: altro che braccino azzurro"

Il giornalista Massimiliano Gallo dedica un editoriale alla vittoria del Napoli contro il Qarabag nel suo editoriale odierno per il Corriere dello Sport. Questo un estratto della sua analisi:

"È il campo il tribunale del calcio. È il campo che emette le sentenze. E dopo le due settimane vissute da Napoli oltre l’orlo della crisi di nervi, la realtà ha detto che tutto era fortemente esagerato. Deformato. In pochi giorni, la squadra di Conte ha spazzato via prima l’Atalanta e poi il Qarabag che in Champions ha ancora gli stessi punti degli azzurri e che quest’anno per la prima volta non ha segnato in una partita europea. Il Qarabag ne aveva fatti tre al Benfica, due al Copenaghen, uno al Bilbao (nell’unica sconfitta fino a ieri), due al Chelsea di Maresca che è secondo in Premier e ieri sera ha asfaltato 3-0 il Barcellona di Yamal.

Soprattutto, il Napoli ha dimostrato di essere squadra. Squadra vera. A dispetto non solo dei santi, ma soprattutto degli infortunati. Una sfilza di nomi che non finisce più. Sette e tutti di peso: De Bruyne, Meret, Anguissa, Lukaku, Gutierrez, Spinazzola, Gilmour. Conte e i suoi non hanno fatto una piega. Tra sabato e martedì, hanno giocato due partite intense per dirla alla Arrigo Sacchi. Ieri era una sfida da dentro o fuori. Un bivio nella stagione azzurra. E il Napoli non ha tremato, non ha avuto il braccino. Anzi. Ha giocato".