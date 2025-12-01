Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Buffon: "Spalletti il migliore possibile per la Juve. Ma con il mercato sarebbe stato più incisivo"

Buffon: "Spalletti il migliore possibile per la Juve. Ma con il mercato sarebbe stato più incisivo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 11:06Serie A
Lorenzo Di Benedetto

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e oggi capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a Radio Rai affrontando vari argomenti. Queste le sue parole a partire dai portieri che stanno facendo benissimo: "La cosa è molto bella per la mia categoria. Ormai sono parecchi anni che il livello dei portieri è altissimo in Serie A e questo mi fa piacere. Al di là di tutto la scuola è ancora di riferimento, chiunque venga in Italia riesce a performare in modo importante".

Pio Esposito ha già segnato tre gol nell'Italia, a chi lo paragonerebbe?
"Pio è una delle note più belle del calcio italiano. Mi ha impressionato e mi piace soprattutto la testa che ha, l'attitudine al lavoro e la determinazione nel voler migliorare. Cose che non sono facili da trovare in un ragazzo. Come caratteristiche lo paragono a Toni ma è più aventi, per l'età che ha. Luca ha avuto un processo un po' più lento mentre Pio sta già determinando".

Come vedrebbe l'Italia al Mondiale in caso di qualificazione?
"Penso che individualmente l'Italia sia una Nazionale molto forte. Dobbiamo riuscire a trovare un equilibrio nella squadra per riuscire a far sì che i giocatori riescano a fare prestazioni da squadra. Dobbiamo riuscire a rimanere in partita in ogni istante perché in quel caso ce la giochiamo con tutti. Abbiamo però dei blackout che ci fanno uscire dalla partita".

Cosa pensa dello stage e della possibilità che il campionato non sia fermato per dare respiro alla Nazionale prima dello spareggio?
"Il calendario è fitto ed è tutto complicato ma non perché ci sia un muro da parte delle società. Non ci sono finestre per pensare a un buco di due o tre giorni. Per lo stage non c'è nulla di certo ma abbiamo trovato un abbraccio sincero da parte dei club e questo ci fa piacere. Qualcosina riusciremo a fare".

Fare fatica a trovare spazio per la Nazionale e giocare Milan-Como a Perth è un controsenso?
"Di sicuro non appartiene alle nostre abitudini ma il mondo va avanti e ci sono dietro degli interessi non di poco conto. Al di là di tutto dico che uno può essere d'accordo e meno ma per rimanere al passo con le altre Nazioni la scelta è stata fatta. Non sta a me dire se sarà vincente o meno".

Non è che la FIFA stia pensando di fare un Campionato del Mondo continuo?
"È bello essere aperti a un nuovo tipo di richiesta mondiale e a fare esperienze nuove, anche perché viviamo un mondo dove ci si annoia subito e la richiesta è che ci sia sempre qualcosa di diverso. Credo però che ogni Paese abbia la sua storia. Non si può pensare a una cosa nuova e non penso che si possa rinunciare ai campionati Nazionali".

Pensa che il nuovo Mondiale a 48 squadre, con 104 partite, possa essere una bella novità o sarà una noia pazzesca visto che il livello potrebbe abbassarsi vista la grande quantità di Nazionali?
"Solo alla fine potremo tirare le somme di quello che sarà stato il nuovo format. Sono aperto all'idea che determinate Nazionali, realtà e civiltà possano avere l'occasione di partecipare. Spero non influisca nel livello del Mondiale perché vedere che una Nazionale ultra competitiva che ha fatto la storia stia a casa e altre meno forti che saranno presenti ma a disagio sarebbe un peccato, perché vorrebbe dire che non hanno partecipato le migliori. E al Mondiale ci devono andare le migliori".

Spalletti alla Juventus è la scelta giusta?
"Senza dubbio. È l'allenatore migliore che ci fosse sulla piazza e il professionista migliore su cui potesse appoggiarsi la Juve in questo momento. La cosa che mi dispiace è che Luciano non abbia avuto l'opportunità di entrare fin dal ritiro con un suo progetto anche perché avrebbe potuto dire la sua sul mercato. Uno come lui che ha determinate esigente riesce a fare il meglio anche con le indicazioni sul calciomercato ma questa nuova sfida lo ha indotto ad accettare".

Aveva detto che suo figlio, dopo l'esordio, avrebbe avuto lo 0,5% di possibilità di diventare un calciatore. Ora è arrivato almeno all'1%?
"No (ride ndr), ora è allo 0,7%. Comunque era una provocazione ma fino a un certo punto. So quanto sia difficile arrivare, confermarsi e illudersi. Questo porta magari a imboccare strade non corrette ma proprio perché è mio figlio voglio metterlo di fronte alla realtà. Sta facendo un bel percorso ma significa nulla per adesso".

Allegri può sfruttare l'assenza dalle Coppe?
"Io ho sempre pensato che è molto bello essere in corsa su tutto, cavalcando l'onda delle varie competizioni. In alcuni momenti tirare fuori il massimo da tutto è comunque complicato ma con la giusta mentalità è meglio essere dentro a tutte le competizioni. Il Milan di Allegri non ha scelto di non essere in Champions e alla fine potrà sfruttare questa cosa".

Conte è davvero così massacrante nel suo lavoro?
"No no. Antonio Conte è uno che sa quello che vuole e ha la capacità di far aderire tutte le persone a quello che è l'obiettivo comune".

Articoli correlati
Buffon difende la Nazionale: "Mi sono vergognato dei fischi al 55'. Non erano meritati"... Buffon difende la Nazionale: "Mi sono vergognato dei fischi al 55'. Non erano meritati"
Buffon: “Allegri e Conte due grandi vincenti, divisi dalla fiducia che danno ai calciatori"... Buffon: “Allegri e Conte due grandi vincenti, divisi dalla fiducia che danno ai calciatori"
Gigi ricorda Lorenzo Buffon: "Ha illuminato un'epoca e indirizzato il mio cammino"... Gigi ricorda Lorenzo Buffon: "Ha illuminato un'epoca e indirizzato il mio cammino"
Altre notizie Serie A
De Paola sulla Juventus: “C’è chi fa solo il compitino. Spalletti deve lavorare in... TMW RadioDe Paola sulla Juventus: “C’è chi fa solo il compitino. Spalletti deve lavorare in fretta”
Candela assolve la Roma: "Il ko ci sta. Ma a gennaio dobbiamo fare qualcosa sul mercato"... Candela assolve la Roma: "Il ko ci sta. Ma a gennaio dobbiamo fare qualcosa sul mercato"
Juve, Pessotto: "Scudetto? Accontentarsi è un errore grave. Yildiz ha la mentalità... Juve, Pessotto: "Scudetto? Accontentarsi è un errore grave. Yildiz ha la mentalità di Alex"
Materazzi: "All'Inter si devono alzare i trofei. Chivu? Sta facendo benissimo" Materazzi: "All'Inter si devono alzare i trofei. Chivu? Sta facendo benissimo"
Condò: "Napoli, la terza prova è definitiva. Chivu l'altro vincitore, Como esperimento... Condò: "Napoli, la terza prova è definitiva. Chivu l'altro vincitore, Como esperimento unico"
Juventus, accertamenti per Vlahovic al JMedical dopo il cambio in lacrime col Cagliari... TMWJuventus, accertamenti per Vlahovic al JMedical dopo il cambio in lacrime col Cagliari
Napoli, serve un centrocampista con urgenza: Mainoo il prescelto, ma ci sono due... Napoli, serve un centrocampista con urgenza: Mainoo il prescelto, ma ci sono due alternative
Damascelli critica la Serie A: "C'è da rassegnarsi alla mediocrità. Arbitri, si può... Damascelli critica la Serie A: "C'è da rassegnarsi alla mediocrità. Arbitri, si può peggiorare"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Le più lette
1 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
2 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Vardy guida la Cremonese
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Alessandro Bruno saluta il Latina
4 L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
5 Napoli, Conte torna sui 7 giorni di 'vacanza': "In Inghilterra non dovevo neanche chiederli"
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, accertamenti per Vlahovic al JMedical dopo il cambio in lacrime col Cagliari
Immagine top news n.1 Fiorentina e Verona ferme a zero vittorie: nei top 5 campionati europei c'è solo il Wolves a fargli compagnia
Immagine top news n.2 "Nessuna novità, Leao faceva il 9 già 14 anni fa". Parla il tecnico che lo lanciò in Portogallo
Immagine top news n.3 Lazio ancora infuriata dopo il match contro il Milan: il VAR Di Paolo sarà fermato
Immagine top news n.4 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Vardy guida la Cremonese
Immagine top news n.5 Come ti cambio il Napoli con uno sfogo: Conte si è ripreso squadra e vetta a modo suo
Immagine top news n.6 La 13^ giornata di Serie A porta a una nuova coppia di prime. Chiude Bologna-Cremonese
Immagine top news n.7 Notte da leoni nella tana dei lupi: il Napoli vince con merito a Roma, Conte si riprende la vetta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola sulla Juventus: “C’è chi fa solo il compitino. Spalletti deve lavorare in fretta”
Immagine news Serie C n.2 Rimini escluso dalla Serie C, Giammarioli: "La città non meritava questo epilogo”
Immagine news Serie C n.3 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Paola sulla Juventus: “C’è chi fa solo il compitino. Spalletti deve lavorare in fretta”
Immagine news Serie A n.2 Candela assolve la Roma: "Il ko ci sta. Ma a gennaio dobbiamo fare qualcosa sul mercato"
Immagine news Serie A n.3 Juve, Pessotto: "Scudetto? Accontentarsi è un errore grave. Yildiz ha la mentalità di Alex"
Immagine news Serie A n.4 Materazzi: "All'Inter si devono alzare i trofei. Chivu? Sta facendo benissimo"
Immagine news Serie A n.5 Condò: "Napoli, la terza prova è definitiva. Chivu l'altro vincitore, Como esperimento unico"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, accertamenti per Vlahovic al JMedical dopo il cambio in lacrime col Cagliari
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Maistro: "Prima del gol il mister era un po' incazzato con me"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Candellone: "Rigore? A parti inverse avrebbero fischiato il penalty"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Bandinelli: "Qualcosa doveva scattare ma non era scontato che succedesse"
Immagine news Serie B n.4 Caos sul volo Pisa-Bari: tensione alle stelle tra giocatori e tifosi dopo il 5-0 di Empoli
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica assistman: Calò si prende la vetta in solitaria. Lo inseguono in 4
Immagine news Serie B n.6 Gautieri sulla Sampdoria: "Con l'improvvisazione non si va da nessuna parte"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, Barilari parla ai tifosi: "Non sono un nemico: qui mi gioco la carriera"
Immagine news Serie C n.2 Rimini escluso dalla Serie C, Giammarioli: "La città non meritava questo epilogo”
Immagine news Serie C n.3 Serie C, gli arbitri dei recuperi della 14ª giornata: in campo Inter e Atalanta
Immagine news Serie C n.4 Vicenza già 'Campione d'inverno'. La formazione di Gallo imprendibile con un +12
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, Mancinelli e il futuro in panchina: "Accetterò le scelte della società"
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Alessandro Bruno saluta il Latina
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Terna italiana per Spagna-Germania: Gasperotti arbitrerà la finale di Women's Nations League
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Girelli: "Vogliamo fare meglio con gli USA" Poi parla di Mondiale e futuro all'estero
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia all'estero"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…