TMW Galloppa: "Commisso rimasto umano in un mondo che non lo è. Non lo sentivo da novembre"

Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, aveva un rapporto molto stretto con Rocco Commisso. L'ex presidente del club viola, scomparso nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, è stato omaggiato oggi con una Messa in suo suffragio e il tecnico lo ha ricordato così ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW: "Era una persona umana che è rimasta umana in un mondo che ti porta a non essere più così. Abbracciava il bambino, il magazziniere… Non faceva distinzione di ruoli, ci lascia un grandissimo vuoto, ma lascia anche tantissimo a Firenze e alla Fiorentina".

Aveva un attenzione particolare per i giovani.

"Era un padre di famiglia. Mi scriveva ogni volta che finiva la partita della Primavera, non credo che ce ne siano tanti che fanno così. Guardava le partite dall'America, era contento di quello che facevamo".

Immaginiamo il messaggio nel giorno del suo esordio sulla panchina della Fiorentina.

"Lì purtroppo non l'ho sentito, forse era già in un momento complicato, quindi non l'ho sentito. Non mi è arrivato nessun messaggio. È da novembre che non lo sento".