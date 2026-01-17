Scomparsa Commisso, Galloppa: "Siamo stati fortunati ad averti, semplicemente grazie"

La Fiorentina e tutto il mondo del calcio piangono la morte di Rocco B. Commisso, presidente viola venuto a mancare all'età di 76 anni. La notizia è stata diffusa nella notte dalla società, che ha scritto: "Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa". In tanti, dall'Italia e dall'estero, si stanno stringendo attorno alla sua famiglia ed alla Viola per commemorarlo.

Anche l'allenatore della formazione Primavera della Fiorentina - nonché ex calciatore del club toscano - Daniele Galloppa, lo ha ricordato tramite alcune parole scritte dai propri canali social. Questo il pensiero di Galloppa: "Grazie. Semplicemente grazie. Siamo stati fortunati ad averti come uomo e come presidente. Grazie".