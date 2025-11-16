Galloppa sull'esperienza in prima squadra: "I giocatori hanno bisogno di un sostegno"

L'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, ha parlato a Sportitalia dell'esperienza in prima squadra. Queste le sue dichiarazioni in merito: "È stata un'emozione incredibile. Sono stato catapultato dal campo della Primavera a quello della Prima Squadra. Non abbiamo avuto tempo di pensare. Sono state emozioni forti che mi porto dietro ancora oggi. Mi sono sentito a mio agio, anche grazie ai calciatori che si sono messi a completa disposizione. Mi dispiace solo per il risultato, ma quello che abbiamo fatto come staff è stato tanto e siamo stati bravi".

Su quale Fiorentina ha lasciato dopo aver gestito per qualche giorno Ranieri e compagni, Galloppa ha poi aggiunto: "È una squadra che ha voglia di uscire da quella situazione. Stanno vivendo delle difficoltà. Io ho visto dei ragazzi disponibili, è chiaro che hanno bisogno di trovare una guida dallo staff e dall'allenatore. Hanno bisogno di un sostegno. Se trovano la strada giusta hanno tutte le qualità per uscire da questo momento".

Infine, una battuta sulla scelta di proibire l'uso dei telefonini ai suoi calciatori in Primavera: "La regola nostra dello spogliatoio è di smettere di usare il telefono prima di entrarci, altrimenti il magazziniere non gli dà il cambio per fare l'allenamento. Sono costretti a lasciare il telefono per quelle quattro ore, da prima dell'allenamento a dopo la doccia: è un modo per cercare di farli relazionare e staccare da quel mondo virtuale che esiste davvero. Non per dire che è tutto colpa di internet o dei social, anzi, siamo noi a doverci adattare, ma quando si può cerco di creare un clima amichevole, sia tra loro, che tra noi dello staff, con una battuta o facendo due chiacchiere, anche per conoscerci meglio e senza il telefono in mano".