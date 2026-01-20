Fiorentina, Galloppa ricorda Commisso: "Si è creato dal nulla, restando molto umano"

Daniele Galloppa, tecnico della Fiorentina Primavera, ha commentato la sconfitta per 2-1 subita a Parma, non mancano in un ricordo del patron Commisso, scomparso nel weekend: "Purtroppo continuiamo a prendere gol alla prima occasione ed è un peccato. Però faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto, in queste condizioni non era facile, e ci dispiace molto perché volevamo fare un regalo a Rocco Commisso che non c'è più e che teneva tanto al settore giovanile", le parole evidenziate da FirenzeViola.it.

Il piano di gioco prevedeva il lancio lungo?

"Avevamo creato un falso rombo che doveva aprirsi per cercare di creare superiorità e poi c'era anche il lancio lungo e lo abbiamo fatto benissimo".

Cosa porta Jallow in più?

"Jallow è un ragazzo che ha grande strappo e profondità, a volte lo fa in modo strepitoso ma se c'è meno spazio fa fatica e sta cercando di migliorarsi in quello"

Aneddoto su Rocco Commisso?

"Ho tanti ricordi e l'insegnamento che ci lascia e che ho detto anche ai ragazzi è che non importa quello che fai ma quello che sei, lui è partito dal nulla ed ha fatto tanto restando anche in questo mondo molto umano. Questo è l'insegnamento che ha dato a me e che porto nel cuore".