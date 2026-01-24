Gasperini, Carrasco vuole la Roma: contatto con Hermoso. Pronto a ridursi lo stipendio

La Roma non ha tempo per cincischiare, ma deve approfittare del mercato invernale ancora aperto per tappare i buchi lasciati dalle partenze di Bailey e Baldanzi. Un nome forte per la dirigenza giallorossa, con le antenne dritte per garantire un nuovo innesto a Gasperini dopo Malen, Robinio Vaz e Venturino.

Il diesse Massara sta valutando la fattibilità dell'affare Yannick Carrasco: l'ala d'attacco sinistra di 32 anni, belga, milita nell'Al Shabab ma secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport vorrebbe rimettere piede in Europa. Specialmente a pochi mesi di distanza dal Mondiale che sogna di disputare con la Nazionale comandata dal CT Rudi Garcia.

La volontà del giocatore ci sarebbe eccome, infatti stando al quotidiano romano Carrasco avrebbe già fatto un passo avanti in direzione della Roma, chiedendo informazioni sul club a Mario Hermoso, suo ex compagno all’Atletico Madrid. Un indizio forte e chiaro che andrebbe logicamente a favore dei giallorossi. La Serie A e la ciurma di Gasperini rappresenterebbe un bel contesto per rimettersi in mostra e guadagnare consensi. La formula? L'ideale sarebbe in prestito con diritto di riscatto, ma l’Al Shabab invece vorrebbe un titolo definitivo. Intanto il giocatore sarebbe disposto a decurtarsi lo stipendio pur di approdare nella Capitale: da 13 milioni percepito in Arabia pur di rientrare nei parametri della Roma.