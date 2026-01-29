Roma, Carrasco resta il primo nome. In arrivo nuovi contatti con l'Al Shabab

La Roma ha tutta l'intenzione di chiudere almeno un altro colpo in entrata in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. Ed il primo nome sulla lista del direttore sportivo Massara è quello di Yannick Ferreira Carrasco, attaccante esterno attualmente in forza all'Al Shabab in Arabia Saudita. Un profilo che sembra andare anche oltre la ricerca dell'esterno sinistro che possa dare il cambio al rientrante Angelino e liberare così Tsimikas per un rientro al Liverpool.

Per qualità ed esperienza internazionale il belga è quello che stimola maggiormente le idee giallorosse, anche se con la società araba non è ancora stata trovata la quadra dell'operazione. La Roma vorrebbe impostare il tutto sulla base di un iniziale prestito, formula però non gradita dall'Al Shabab che ha aperto all'addio ma solo davanti ad una cessione a titolo definitivo.

Da Trigoria, scrive Tuttosport, continua comunque a filtrare ottimismo, soprattutto perché come vi raccontiamo da giorni il giocatore ha già dato il proprio via libera allo sbarco in giallorosso anche per avere maggiori chance di una convocazione per il Mondiale. A dimostrazione della sua voglia di giallorosso, c'è anche la disponibilità ad un taglio netto al proprio ricchissimo ingaggio. Nelle prossime ore, si legge sul quotidiano, sono attesi nuovi contatti con l'Al Shabab per portare avanti l'operazione.