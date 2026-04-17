Gasperini: "Io ho sempre creduto alla Champions. Si può alzare l'asticella? Chiedete al club"

La Roma di Gian Piero Gasperini vuole la qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico giallorosso, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, lo ha ribadito chiaramente in conferenza stampa:

L'approdo o no in Champions, può orientare le decisioni a fine stagione?

"Questo lo deve chiedere alla società, che è stata molto chiara. Anche Ranieri. Io ho sempre pensato che con poco eravamo vicini all'obiettivo: perciò ho sempre spinto in quella direzione, per arrivarci subito. Di solito funziona al contrario. Io pensavo da subito che fosse possibile il quarto posto. Ho sempre voluto rafforzare la squadra, non avevo lamentele personali. Poi, a dicembre/gennaio sono iniziati gli infortuni. Però, ho sempre pensato che così, con qualche idea in più, potevamo avere chance. Ma questo rientra nelle dinamiche aziendali. Con Ranieri non ci sono mai stati toni aggressivi in realtà. Domani giochiamo, siamo convinti che battendo una squadra forte, perché quello è, con una grande rosa andiamo oltre un limite: un po' come gestivo le gare con la Roma ai tempi dell'Atalanta. Se la battiamo, meritiamo la Champions. Ci sono delle squadre che sono sopra, che sono un passo più avanti a noi, però il nostro è un parametro che mi sono sempre creato. Con l'Atalanta è così. La vedo in questo modo".

Cosa manca per il quarto posto e cosa la preoccupa?

"Non ho parlato di mancanze, ma di voglia di migliorare. Sono stato chiamato qui per sviluppare la squadra con le mie idee, senza altri sconfinamenti. La mia intenzione è sempre stata quella di migliorare senza aspettare troppo se possibile. Magari, senza infortuni era più agevole, ma ci proviamo. L'obiettivo resta quello".

Qua si può alzare asticella?

"Sono venuto con quello spirito, poi si vedrà, anche quest'anno. Intanto siamo lì a giocarci queste ultime 6 partite. Io sono venuto con questo spirito dopo aver conosciuto questa proprietà. Se riesci a far bene in una piazza come Roma hai una gratificazione enorme".