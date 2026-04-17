Roma, Gasperini: "Wesley? Gestione infortuni motivo di discussione. Dipendo dal parere dei medici"

Uno dei temi di discussione di questi giorni in casa Roma è stato anche l'aspetto medico, con alcune voci riguardanti posizioni radicalmente diverse fra i dottori e lo staff tecnico in merito al recupero di alcuni calciatori. Fra questi c'è il brasiliano Wesley, ancora non certo di recuperare per l'Atalanta. Queste le parole di Gasperini in conferenza a riguardo:

Come sta Wesley? C'è all'interno una sorta di tensione sulla gestione ed il recupero dagli infortuni?

"Sì, a volte è anche motivo di confronto e discussione interna ma è abbastanza normale. Wesley si sente di poter giocare perché ha grande generosità, effettua scatti e tiri, ma magari la parte medica considera che ci possano essere dei rischi. E su questo a volte si innestano discussioni e problematiche.

Da lì a fare altri tipi di discussione poi ce ne passa. Wesley ha una volontà incredibile di partecipare a questa gara, magari dall'altra parte si frena. Vedremo entro domani, ma se l'indicazione del medico è no io non posso fare nulla. Mi sono sempre attenuto alle indicazioni mediche, non ho mai forzato. Al massimo posso aver chiesto un po' di coraggio. Io dipendo come tutti gli allenatori dagli ok medici, prima di poter utilizzare un giocatore".