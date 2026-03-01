Juventus, Conceição come CR7: a segno sia all'andata che al ritorno contro la Roma
Finisce 3-3 il big match dell’Olimpico tra Roma e Juventus, al termine di una sfida vibrante e ricca di colpi di scena. I bianconeri trovano il definitivo pareggio in pieno recupero con Federico Gatti, che evita la sconfitta nel finale. In precedenza era stato Francisco Conceição a rimettere in equilibrio il match con la rete dell’1-1.
Il dato è significativo anche dal punto di vista statistico: secondo Opta, Conceição è solo il secondo giocatore portoghese a segnare in entrambe le sfide stagionali contro la Roma in Serie A, dopo Cristiano Ronaldo nel 2020/21, sempre con la maglia della Juventus.
