Roma, solo Kane meglio di Malen: con i giallorossi sono già 6 i gol realizzati

All’Olimpico va in scena uno spettacolo incredibile tra Roma e Juventus, che chiudono sul 3-3 al termine di un match ricco di colpi di scena. I giallorossi si erano portati avanti fino al 3-1, trascinati anche dal sigillo di Donyell Malen, ma nel finale i bianconeri hanno trovato la forza di reagire. In pieno recupero è stato Federico Gatti a firmare il gol del definitivo pareggio, gelando lo stadio e completando la rimonta juventina.

La sfida certifica anche l’impatto importante di Malen dal suo arrivo in Italia: secondo Opta, dal suo esordio in Serie A (18 gennaio, 21ª giornata) solo Harry Kane, con nove reti, ha segnato più di lui nei Big-5 campionati europei in corso. L’olandese è già a quota sei gol, come Lamine Yamal e Ante Budimir, confermandosi uno degli innesti più incisivi della seconda parte di stagione.