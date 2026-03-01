Mantova-Carrarese 1-1, le pagelle: Zampata di Bragantini, Hasa si riscatta, Bleve è attento

Risultato finale: Mantova-Carrarese 1-1

MANTOVA

Bardi 6 - Ottimi riflessi per deviare il calcio di punizione di Schiavi nel primo tempo, mentre sul colpo di testa di Hasa da distanza ravvicinata non ha responsabilità.

Dembélé 6 - Molto attivo durante tutto l'arco della gara, non rinuncia a dare il suo contributo in fase di spinta, anche se talvolta manca un po' di precisione.

Meroni 6 - Controlla con attenzione prima Abiuso e poi Torregrossa. A tratti, però, mostra un po' di nervosismo.

Castellini 6 - Gara attenta da parte del difensore biancorosso, che concede pochi spazi agli avversari.

Radaelli 6 - Inizia con un buon piglio, facendosi spesso vedere dalle parti dell'area avversaria. Con il passare dei minuti, però, la spinta si affievolisce un po'. Dal 76' Cella 6 - Gamberini lo manda in campo per risistemare l'assetto difensivo. Nel finale il Mantova soffre ma riesce a tenere quantomeno il pareggio.

Trimboli 6,5 - Mette ordine nel centrocampo biancorosso e lotta su ogni pallone. Una certezza.

Kouda 6 - Commette qualche leggerezza ma, nel complesso, la sua prestazione è positiva.

Gonçalves 6 - Efficace in copertura, meno in fase di spinta dove manca di continuità, dopo un inizio promettente.

Bragantini 7 - Dopo l'exploit contro la Sampdoria, si ripete subito piazzando una zampata micidiale al primo pallone toccato. E' l'elemento più pericoloso insieme a Buso. Dal 62' Ruocco 5,5 - Ridà freschezza al reparto offensivo in un finale piuttosto intenso, ma quando al 90' ha tra i piedi l'occasione d'oro per il 2-1, si lascia prendere dalla tensione e colpisce la traversa.

Buso 6,5 - Sempre molto attivo nella trequarti avversaria, impegna più volte Bleve, che tuttavia risponde sempre presente. Dal 76' Zuccon 5,5 - Bene quando si tratta di far salire la squadra, ma si fa prendere il tempo da Hasa in occasione dell'1-1.

Mancuso 5,5 - Poche opportunità per la punta biancorossa, che fa tanto lavoro sporco ma non riesce a rendersi mai realmente pericoloso. Dal 62' Mensah 5,5 - Ci mette l'impegno, ma non trova il guizzo giusto per far male alla Carrarese.

Alessandro Gamberini 6- Il Mantova accarezza per larghi tratti della gara una vittoria che significherebbe molto in termini di classifica, ma non si dimostra abbastanza cinico nel momento di chiudere la contesa. Il pari accontenta più gli avversari che i padroni di casa.

CARRARESE

Bleve 6,5 - Può fare ben poco sulla staffilata di Bragantini al primo pallone giocato. Chiude bene su Buso nel finale di primo tempo, e nuovamente su Dembélé nella ripresa.

Imperiale 6 - Bragantini lo brucia in velocità alla prima occasione. Dopo un avvio shock si riprende.

Illanes 6,5 - Non abbassa mai la guardia e risponde sempre presente quando c'è da fare a sportellate con gli attaccanti avversari.

Calabrese 6 - Ha il suo da fare per controllare i vivaci trequartisti del Mantova, ma nel complesso se la cava.

Zanon 6,5 - Splendido il cross dalla trequarti che pesca Hasa per il gol dell'1-1. Impreziosisce una prestazione di sostanza.

Schiavi 6 - Alza bandiera bianca al termine di un buon primo tempo. Suo il calcio di punizione che impegna seriamente Bardi. Dal 45'+2' Finotto 6 - Si fa sentire maggiormente nella prima parte della ripresa, poi sparisce un po'.

Zuelli 6,5 - Tanto dinamismo a servizio della squadra, sfiora anche il gol nella ripresa al termine di un'azione personale.

Hasa 7 - E' suo il retropassaggio sbilenco che spiana la strada al vantaggio di Bragantini: per rimediare alla svista, sfodera una prestazione gagliarda che si concretizza nel colpo di testa che vale l'1-1. Dall'84' Parlanti s.v.

Rouhi 5,5 - Prestazione di luci ed ombre, è presente nella manovra gialloazzurra ma talvolta con eccessiva foga. Dal 46' Belloni 6 - Porta più equilibrio nella formazione toscana, e prova anche qualche conclusione verso la porta di Bardi.

Rubino 5,5 - Resta un po' ai margini della manovra, ben controllato dai marcatori avversari. Dal 60' Melegoni 6 - Contribuisce a non fare abbassare troppo la squadra nell'intenso finale di gara.

Abiuso 6 - Corre e lotta su ogni pallone, anche se è ben controllato dagli avversari. Spesso si incarica di portare avanti le ripartenze. Generoso. Dal 60' Torregrossa 5 - Quel braccio largo all'interno della propria area è un errore da matita blu. Macchia una prestazione fino a quel momento buona.

Antonio Calabro 6,5- Sul difficile campo di Mantova la Carrarese ha il merito di non smarrirsi nonostante il gol incassato a freddo. I toscani mantengono sempre alta la concentrazione, e possono ringraziare un pizzico di fortuna che manda il rigore di Ruocco ad infrangersi sulla traversa.