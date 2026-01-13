Gene Gnocchi: "Stupito da Conte, quando vuole fare casino lo fa davvero"

"Napoli-Parma? Non ho particolari aspettative positive, perché conosco bene il Parma e il Napoli”. Gene Gnocchi, notoriamente tifoso degli emiliani, è intervenuto oggi su Radio TuttoNapoli, la radio del network TMW dedicata al Napoli: “Anche se c’è stato il precedente del Verona, dove il Napoli non ha fatto il risultato pieno, credo che sia una vittoria abbastanza scontata per il Napoli.

Reazione di Conte al rigore concesso all’Inter?

“Conte mi ha un po’ stupito, mi è sembrato che lo stesso Oriali non ha fatto tempo a fermarlo. Mi sono allenato con Antonio al Bari, conosco bene lui e il fratello. Addirittura c'era ancora il preparatore atletico Ventrone, che purtroppo non c'è più e so che Antonio ha determinate caratteristiche. Però secondo me qui è stato un po’… La scuola stava giocando benissimo, poi rigori come quelli ne abbiamo visti tanti dati. Quindi mi ha un po' stupito, perché lo conosco e quando vuol fare casino lo fa davvero. Mi è sembrato un po' fuori tempo, fuori contesto diciamo. Anche un po' strategico? Sì, lui è sempre strategico, però in questo caso insomma diciamo che mi ha un po' stupito così, negativamente”.

Qualcosa che non Var in questo momento?

Sono contrario al Var che invece di semplificare le cose le ha complicate tantissimo. Soprattutto non c’è uniformità di giudizio, non c’è una regola fissa per interpretare il Var, tutte le volte invece di dare un responso adeguato è un casino”.