Parma, il tifoso Gene Gnocchi sul derby: "Il Bologna mi fa rosicare, stravedo per Bernabè"

Parma atteso dal derby con il Bologna, in programma domani alle 18.00 allo stadio Tardini. Sfida importante per i gialloblù, sia per risollevarsi in classifica che per l'accesa rivalità che c'è con i felsinei. Del derby emiliano ha parlato un tifoso gialloblù doc come Gene Gnocchi, in un'intervista all'edizione bolognese di Repubblica: "Col Bologna è già uno spartiacque, serve almeno un punto, se perdi diventa un bel problema e forse dovresti poi affidarti a un allenatore con più esperienza. Però servono calciatori di qualità e nel Parma non ne vedo molti al di là di Bernabè, che gioca fuori ruolo, e Pellegrino".

Sulla formazione di Italiano si esprime così: "Il Bologna mi fa un po' rosicare, ma ha fatto tutto per bene: conti a posto, scouting ottimo, certo che mi piacerebbe

che il Parma fosse al suo posto. Anche se forse il Bologna ancora non è quello dello scorso anno, perché sugli esterni a parte Orsolini e Cambiaghi sempre affidabili, Bernardeschi, Rowe e Dominguez sono discontinui".

Da sempre ammiratore dei fantasisti - uno grande idolo, come è noto, è stato Dejan Savicevic - rivela il nome del giocatore gialloblù che lo accende maggiormente: "Nel Parma stravedo per Bernabè, ma in A l’unico che da solo invoglia ad andare allo stadio è Nico Paz, uno di quelli che danno senso romantico al pallone".