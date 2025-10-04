Genoa, a Napoli per ritrovare compattezza: qualche cambio per Vieira, oggi test per Onana

Analizzare gli errori e ripartire. Il Genoa torna al "Maradona" di Napoli cinque mesi dopo quel 2-2 che ha fatto percorrere sulla schiena di Antonio Conte e di tutto il mondo azzurro un brivido in chiave scudetto poi comunque meritatamente vinto dai partenopei. Una prestazione solida quella che misero in campo i rossoblù e che chiede anche mister Patrick Vieira domani per dimenticare i "tre pugni" (per utilizzare parole usate proprio dal tecnico francese) incassati lunedì al "Ferraris" contro la Lazio. Errori più tattici che attitudinali o di determinazione, con i difensori rimasti troppo soli nelle ripartenze biancocelesti.

Qualche cambio di formazione?

E per la gara in terra campana, l'allenatore del Grifone potrebbe cambiare qualcosa a livello di interpreti. Il modulo non si toccherà e si proseguirà sempre con il 4-2-3-1, che in fase di possesso diventa una retroguardia a tre, ma potrebbero esserci alcune variazioni nei tre alle spalle della punta, sempre Colombo favorito su Ekuban, con Thorsby che potrebbe scalpitare per una maglia da titolare per dare maggiore solidità.

Oggi test per Onana

Ultimo allenamento a Pegli questa mattina prima della partenza poi direzione Campania. Sarà l'occasione per testare Jean Onana. Il centrocampista camerunese infatti si è allenato insieme alla squadra per quasi tutta la settimana. Se non ci saranno problemi dal punto di vista fisico (al contrario di Cornet che ha avuto un affaticamento muscolare e sarà out al pari di Messias e Stanciu) sarà convocato.