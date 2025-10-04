Rakitic: "La Juve e la Serie A il rimpianto della mia carriera. Gattuso è un grande ct"

Nel corso della sua intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Ivan Rakitic ha raccontato di quanto fosse stato vicino alla Juventus: "Molto. È vero che Cristiano Ronaldo nel 2019 mi chiamò per dirmi 'vieni con noi alla Juve'. E vi dico la verità, mi sarebbe piaciuto giocare in Italia, è il rimpianto della mia carriera. Io ho grande ammirazione per il calcio italiano e il vostro stile di vita, poi sono il primo fan di Gattuso, che lo scorso anno mi ha allenato all’Hajduk. Avete un grande ct, arriverà dove tutti voi volete".

Il giocatore ha poi commentato il perché la situazione di mercato non si è concretizzata sottolineando che un motivo potrebbe essere stato il costo del cartellino giudicato dai bianconeri troppo alto: "Un po’ per quello, un po’ perché io comunque ero al Barcellona. Sono stato un uomo fortunato, ho giocato al Barça, poi sono tornato al Siviglia e all’Hajduk. Sarebbe stato affascinante, ma è stato bello anche così".

Infine un commento sul proprio futuro: "Sto studiando management dello sport e lavoro come dt all’Hajduk. Farò anche il corso da allenatore ma credo che in futuro sarò un dirigente. Alla Chiellini? Sì, più o meno. Anzi, se Chiellini avesse bisogno di una mano alla Juve…".