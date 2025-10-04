Napoli, pochi cambi rispetto all'undici di Champions: tornano Di Lorenzo e Meret

Contro il Genoa, scrive La Gazzetta dello Sport, il Napoli vuole presentarsi al meglio, soprattutto a livello di atteggiamento. Dopo lo scivolone contro il Milan e il successo europeo, Conte chiede massima concentrazione. Pochi cambi rispetto all’undici di Champions: torna Di Lorenzo sulla destra, con Spinazzola che scala a sinistra. Tra i pali continua l’alternanza tra Meret e Milinkovic-Savic, scelta precisa del tecnico per mantenere alta la competitività.

A centrocampo si lavora per migliorare l’intesa tra De Bruyne e McTominay. Talento e forza fisica ci sono, ma devono ancora trovare la giusta alchimia. Entrambi cercano conferme: Kevin il primo gol al Maradona, Scott il ritorno da protagonista dopo un avvio tra acciacchi e adattamento.

Intoccabili poi Lobotka e Anguissa, veri pilastri della squadra. Politano ha conquistato Conte con spirito di sacrificio, mentre Hojlund si è già preso la scena con la sua forza, la sua completezza e il suo essere devastante in campo aperto. In difesa, nonostante le assenze di Rrahmani e Buongiorno, ci saranno Beukema e Juan Jesus.