Del Piero: "Il Milan senza coppe può essere da scudetto. Domani sera un bel match"

Del Piero: "Il Milan senza coppe può essere da scudetto. Domani sera un bel match"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:23
di Andrea Piras

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Alessandro Del Piero ha parlato della sfida afra Juventus e Milan in programma domani sera all'Allianz Stadium: "Sarà un bel match. È ancora presto perché siamo a inizio stagione, magari il ritorno sarà più interessante per altri aspetti, però già questo è un bel test per entrambe le squadre, per capire il loro stato di maturazione attuale.

La Juve ha più impegni? Il fatto che giochi la Champions League non comporta maggiore pressione. Quando giochi una partita a settimana devi assolutamente farla bene, quindi il Milan ha una grande responsabilità. Però sono due squadre attrezzate per fare qualsiasi cosa. Il Milan già da scudetto? Per una serie di dinamiche sì. Perché gioca solo il campionato e ciò gli permette di preparare la settimana molto bene e di avere giocatori pronti a livello fisico, senza viaggi né intoppi. E anche perché ha qualità, non solo Rabiot, ma anche Modric, Leao, Saelemaekers... È una squadra ben strutturata. La Juve? La situazione attuale mi sembra ben digerita da tutti, ma è chiaro che non avere continuità non sia del tutto positivo.

Quando giochi quattro-cinque partite consecutivamente ti abitui a certe situazioni, quindi puoi essere più pronto. L’importante è che chi sta fuori riesca a mantenere alta la tensione: vediamo sempre più spesso partite decise dai cambi, da quello che accade dopo. Speriamo che Tudor metta sia prima che dopo i giocatori giusti".

