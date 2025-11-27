Genoa, De Rossi: "Il 'Ferraris' è un valore aggiunto. Se faremo il nostro calcio, ci seguirà"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi si è soffermato sulla vittoria al "Ferraris" che non è ancora arrivata: "Banalmente ti direi che vincendo sempre fuori casa e perdessimo in casa andrebbe bene. Però due domande te le fai. Il 'Ferraris' è un fattore aggiunto ma dobbiamo lavorare sulle nostre basi di calcio. E se faremo così lo stadio ci verrà dietro e diventerà ancora più difficile per gli avversari. Io ho giocato per vent’anni in uno stadio caldo ed è un fattore aggiunto se hai la personalità per giocarci. E’ un mix fra prendere consapevolezza di dove si è e dare più spazio al far partite di calcio".

Cosa ne pensa del Verona?

"Dobbiamo ripetere le stesse cose dette contro la Fiorentina con valori diversi. Arrivano da risultati negativi e saranno pronti a fare una partita tosta. Ad occasioni create sono sesti in campionato, una squadra molto diretta con due attaccanti molto forti. Ha fatto tante partite dove non meritava di perdere. Ha giocato contro squadre forti e perso per un niente. Chi pensa di fare una passeggiata e vedere un 'Ferraris' in festa perché passeggeremo contro l’ultima in classifica si sbaglia di brutto".

