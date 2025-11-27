Mattia Perin, contratto lungo con la Juventus. Ma se arriva un'opportunità in Europa...

Mattia Perin ha rinnovato il contratto un anno fa, a lungo periodo, con la Juventus. Il suo accordo scadrà solamente fra due stagioni ed è il motivo principale per cui il portiere non se n'è andato in estate, quando diversi club hanno chiesto informazioni, dal Genoa al Como. Serviva però un'offerta forte e un ruolo centrale per averlo, un po' come quello che si sta profilando per gennaio: perché il Grifone continua a seguirlo con molta attenzione, ma servirebbe un'apertura da parte sua per accettare, dalla Juve, una cessione.

Del resto, perché cambiare? Perin continua a fare bene nel suo ruolo di secondo portiere, giocando qualche volta e con la speranza, forse, di rosicchiare un po' di posto in più, stagione dopo stagione. Perché se Buffon e Szczesny potevano sembrare inarrivabili, Di Gregorio è soggetto a qualche domanda di troppo. È capitato con il Borussia Dortmund, dopo il gol di Yan Couto. Poi, però, ha fatto discretamente nel corso delle altre partite in cui è stato chiamato in causa.

Quindi Perin accetterebbe di andare via solamente in caso arrivasse un'altra squadra, che gioca l'Europa, e che gli dia la titolarità quasi garantita. O comunque una base di partenza, altrimenti rimarrà in bianconero anche nella prossima stagione. Forse anche prolungando il contratto, ma questo non è (ancora) dato sapere.