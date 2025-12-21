L'Atalanta attesa alla trasferta a Genova. L'Eco di Bergamo titola: "Missione vittoria"

In attesa dei recuperi delle gare che vedono coinvolte le quattro squadre partite per Riyadh per giocarsi la Supercoppa italiana, a chiudere questa sera alle 20:45 la sedicesima giornata di Serie A sarà la sfida a Marassi tra il Genoa e l’Atalanta.

La formazione allenata da Raffaele Palladino va a caccia di una vittoria in trasferta che in campionato gli manca dallo scorso 21 settembre. In difesa il tecnico napoletano recupera Hien dopo la febbre che lo aveva tenuto a riposo nei prossimi giorni. Davanti confermati Scamacca e De Ketelaere, mentre a sinistra ballottaggio tra Daniel Maldini e Sulemana. Resta fuori dalla partita, tra gli altri, Mario Pasalic, colpito nei giorni scorsi dal terribile lutto della scomparsa del padre.

“La settimana è stata toccante. Insieme alla squadra e alla dirigenza abbiamo portato la nostra vicinanza a Mario che sta in Croazia: sta vivendo un momento delicato e noi come Atalanta stiamo vicini a lui”, ha detto Palladino in conferenza stampa e sul match ha aggiunto: “Per me è la partita più importante da quando sono qui: a noi serve continuità contro una squadra in salute e che ha fatto molto bene contro l'Inter. Voglio vedere un'Atalanta con la stessa mentalità vincente, riadattandoci ogni volta che ci saranno delle difficoltà"