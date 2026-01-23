TMW Genoa, è il Baldanzi-day: prima le visite, poi la firma. E ha già incontrato De Rossi

Quello di oggi è finalmente il giorno di Tommaso Baldanzi al Genoa. Il classe 2003 attendeva ormai da un po' di tempo il via libera da parte della Roma, che finalmente è arrivato ieri. Così il fantasista ha lasciato la Capitale con un volo diretto a Milano e si è poi trasferito in Liguria, raggiungendo in serata la destinazione. Il 22enne ha già avuto modo di incontrare anche Daniele De Rossi, tecnico che lo ha fortemente voluto dopo l'esperienza che hanno condiviso in giallorosso.

Baldanzi non è ancora al top della condizione e deve smaltire l'infortunio al retto femorale, ma tra qualche giorno sarà a disposizione e c'è da scommettere che verrà subito utilizzato. Tra poco inizierà le visite mediche e nel primo pomeriggio, se tutto andrà come previsto, firmerà il contratto con il Grifone, che lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

L'obiettivo del calciatore è quello di ritrovare una continuità che aveva perso non solo per colpe sue. Nel periodo che ha trascorso a Roma infatti, il club ha cambiato addirittura 4 allenatori e lui ha dovuto fare 4 ruoli: prima ha agito vicino alle punte, poi da esterno, poi da mezzala e infine da centravanti puro. Tanta confusione e poca chiarezza, che invece spera di trovare con De Rossi al Genoa.