Hellas Verona-Inter, Rocchi promuove Doveri: "Giusto il giallo a Bisseck, non è DOGSO"

Al 66' di Hellas Verona-Inter, dopo una punizione per i nerazzurri, i padroni di casa ripartono in contropiede e Bisseck da ultimo uomo atterra Giovane nei pressi della metà campo. L'arbitro ammonisce il tedesco, ma l'episodio è controverso. Di seguito il dialogo tra il direttore di gara e la sala VAR:

Sala VAR: "Non è rosso".

Assistente: "Per me è ultimo, è ultimo, va in porta da solo".

Sala VAR: "Sta facendo il rosso. No, ha fatto giallo".

Passa qualche secondo

Sala VAR: "La palla va lateralmente e non è più in controllo. Il pallone va laterale. Ti confermo il giallo Daniele".

Arbitro: "Giallo confermato, chiaro".

Gianluca Rocchi, designatore per la Serie A, ha commentato l'episodio ai microfoni di DAZN, durante Open VAR: "Ha preso una decisione molto importante Doveri, presa veramente bene. L'indecisione è che gli arriva un'indicazione da 'ultimo'. Alcuni arbitri chiedono una collaborazione per dire geograficamente se il fallo è da ultimo, ma non significa che sia ultimo uomo perché il termine giusto è chiara occasione da rete e qua non ci sono tutti i parametri perché la direzione del pallone e, a quel punto, il recupero di un difensore... Mancano due parametri. La distanza è relativa, se puntasse verso la porta sarebbe rosso. La decisione che prende in campo è importante, per noi poi è un rosso che se viene fatto è da togliere. Potremmo discutere sulla qualità del fallo che è bello robusto, ma non ci sono i parametri per il grave fallo di gioco. Avrei più dubbi su questo che sul DOGSO".