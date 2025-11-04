Fiorentina-Lecce, Rocchi: "Su Ranieri non è rigore. Gli arbitri non vanno aggrediti"

Una degli episodi più discussi di tutto il weekend è stato il mancato calcio di rigore assegnato alla Fiorentina contro il Lecce per un presunto fallo di Pierotti ai danni di Ranieri. Di seguito il dialogo tra l'arbitro e la sala VAR:

Sala VAR: "Ha fischiato rigore".

Arbitro: "Lo vediamo".

Sala VAR: "No, però non lo è. Il difensore cerca di ritrarsi, guardiamo solo se il contrasto con il ginocchio destro lo fa sgambettare. Però lui punta il piede in terra, punta il piede in terra".

Arbitro: "Lo guardiamo, se non ti ha preso ti chiamano".

Sala VAR: "Punta il piede in terra, non è rigore questo. Il difensore non può fermarsi. Con il ginocchio sinistro lo fa autosgambettare? Che dici? Lui si autosgambetta per effetto del tocco del ginocchio destro sulla gamba destra. Cerchiamo di vederla in dinamica. Però non fa niente, fa di tutto per togliersi. Guardiamo l'APP e glielo facciamo rivedere".

Arbitro: "Lo vado a vedere".

Sala VAR: "Valutalo, Pierotti punta il piede destro a terra e c'è un contatto leggerissimo tra il ginocchio sinistro e il piede in alto di Ranieri".

Arbitro: "Davide, ascolta. Lo tocca Pierotti".

Sala VAR: "Pierotti punta il piede destro a terra, lo vedi?".

Arbitro: "Sì".

Sala VAR: "Quando Ranieri ha il piede alto c'è un contatto leggerissimo tra il ginocchio sinistro e il piede destro".

Arbitro: "Perfetto, ok".

Sala VAR: "Faglielo vedere in dinamica. Se n'è andato…".

Arbitro: "Numero 50 Pierotti?".

Sala VAR: "Sì, non commette alcun fallo".

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per la Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN, durante Open VAR, commentando così l'accaduto: "Rapuano in campo vede una cosa più grande ed evidente, pertanto decide. Credo sia giusto farglielo rivedere perché la decisione è diversa da quella che in realtà è, siamo difronte a un contatto e non certo a un fallo. Qui si può discutere, l'autosgambetto di Ranieri è provocata da un contatto precedente e quindi ci sono pareri discordanti anche su questo, ma è veramente poco per concedere un calcio di rigore. Detto ciò, ricordiamoci che la decisione finale spetta all'arbitro e non al VAR. Visto che chiediamo qualche revisione in più all'arbitro, dobbiamo essere pronti a fargliele fare in tranquillità. Le scene che ho visto su questa revisione non sono assolutamente quelle giuste, se si porta un arbitro sotto questo tipo di pressione, la decisione finale non è senz'altro quella più lucida. Non dico la più corretta, ma la più lucida, che è quella che a noi ci interessa. E ai miei raccomando fortemente di essere rigidi e severi con chi non mantiene questo comportamento perché se noi continuiamo ad accettarli il problema diventa più grande di quello che è. In questo caso con i miei mi sono arrabbiato tantissimo, non per il rigore perché per me hanno lavorato bene per quanto mi riguarda, sia come metodologia e soprattutto come procedura, ma non sono accettabili queste situazioni. Capisco il momento di difficoltà, capisco chi sta perdendo una partita e si gioca magari anche il posto, capisco tutto perché sono un uomo di calcio, ma dovete anche capire che un arbitro davanti al monitor pressato in questa maniera non è lucido. Non dico che sia giusta o sbagliata la decisione, ma questi ragazzi hanno bisogno di tranquillità e la otteniamo non parlando di loro".

Rocchi bacchetta anche Ranieri per il suo atteggiamento: "Io ribadisco che quella fascia ha un'importanza strategica, per noi è fondamentale. I capitano devono essere il simbolo della squadra, del club e rappresentano un popolo. Per cortesia, a chi indossa la fascia, io chiedo massima collaborazione. Posso capire che ci sia una cosa che non ti torna, in quel caso devi e puoi chiedere all'arbitro, siamo aperti al dialogo. Ma un conto è dialogare, un conto è aggredire gli arbitri. Il rischio non è di dire corretto o sbagliato, ma che l'arbitro non sia lucido".

La squadra arbitrale

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Palermo - Barone

IV uomo: Ayroldi

VAR: Massa

AVAR: Maresca