Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina-Lecce, Rocchi: "Su Ranieri non è rigore. Gli arbitri non vanno aggrediti"

Fiorentina-Lecce, Rocchi: "Su Ranieri non è rigore. Gli arbitri non vanno aggrediti"TUTTO mercato WEB
Alessio Del Lungo
Oggi alle 16:00Serie A
Alessio Del Lungo

Una degli episodi più discussi di tutto il weekend è stato il mancato calcio di rigore assegnato alla Fiorentina contro il Lecce per un presunto fallo di Pierotti ai danni di Ranieri. Di seguito il dialogo tra l'arbitro e la sala VAR:

Sala VAR: "Ha fischiato rigore".
Arbitro: "Lo vediamo".
Sala VAR: "No, però non lo è. Il difensore cerca di ritrarsi, guardiamo solo se il contrasto con il ginocchio destro lo fa sgambettare. Però lui punta il piede in terra, punta il piede in terra".
Arbitro: "Lo guardiamo, se non ti ha preso ti chiamano".
Sala VAR: "Punta il piede in terra, non è rigore questo. Il difensore non può fermarsi. Con il ginocchio sinistro lo fa autosgambettare? Che dici? Lui si autosgambetta per effetto del tocco del ginocchio destro sulla gamba destra. Cerchiamo di vederla in dinamica. Però non fa niente, fa di tutto per togliersi. Guardiamo l'APP e glielo facciamo rivedere".
Arbitro: "Lo vado a vedere".
Sala VAR: "Valutalo, Pierotti punta il piede destro a terra e c'è un contatto leggerissimo tra il ginocchio sinistro e il piede in alto di Ranieri".
Arbitro: "Davide, ascolta. Lo tocca Pierotti".
Sala VAR: "Pierotti punta il piede destro a terra, lo vedi?".
Arbitro: "Sì".
Sala VAR: "Quando Ranieri ha il piede alto c'è un contatto leggerissimo tra il ginocchio sinistro e il piede destro".
Arbitro: "Perfetto, ok".
Sala VAR: "Faglielo vedere in dinamica. Se n'è andato…".
Arbitro: "Numero 50 Pierotti?".
Sala VAR: "Sì, non commette alcun fallo".

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per la Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN, durante Open VAR, commentando così l'accaduto: "Rapuano in campo vede una cosa più grande ed evidente, pertanto decide. Credo sia giusto farglielo rivedere perché la decisione è diversa da quella che in realtà è, siamo difronte a un contatto e non certo a un fallo. Qui si può discutere, l'autosgambetto di Ranieri è provocata da un contatto precedente e quindi ci sono pareri discordanti anche su questo, ma è veramente poco per concedere un calcio di rigore. Detto ciò, ricordiamoci che la decisione finale spetta all'arbitro e non al VAR. Visto che chiediamo qualche revisione in più all'arbitro, dobbiamo essere pronti a fargliele fare in tranquillità. Le scene che ho visto su questa revisione non sono assolutamente quelle giuste, se si porta un arbitro sotto questo tipo di pressione, la decisione finale non è senz'altro quella più lucida. Non dico la più corretta, ma la più lucida, che è quella che a noi ci interessa. E ai miei raccomando fortemente di essere rigidi e severi con chi non mantiene questo comportamento perché se noi continuiamo ad accettarli il problema diventa più grande di quello che è. In questo caso con i miei mi sono arrabbiato tantissimo, non per il rigore perché per me hanno lavorato bene per quanto mi riguarda, sia come metodologia e soprattutto come procedura, ma non sono accettabili queste situazioni. Capisco il momento di difficoltà, capisco chi sta perdendo una partita e si gioca magari anche il posto, capisco tutto perché sono un uomo di calcio, ma dovete anche capire che un arbitro davanti al monitor pressato in questa maniera non è lucido. Non dico che sia giusta o sbagliata la decisione, ma questi ragazzi hanno bisogno di tranquillità e la otteniamo non parlando di loro".

Rocchi bacchetta anche Ranieri per il suo atteggiamento: "Io ribadisco che quella fascia ha un'importanza strategica, per noi è fondamentale. I capitano devono essere il simbolo della squadra, del club e rappresentano un popolo. Per cortesia, a chi indossa la fascia, io chiedo massima collaborazione. Posso capire che ci sia una cosa che non ti torna, in quel caso devi e puoi chiedere all'arbitro, siamo aperti al dialogo. Ma un conto è dialogare, un conto è aggredire gli arbitri. Il rischio non è di dire corretto o sbagliato, ma che l'arbitro non sia lucido".

La squadra arbitrale
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Palermo - Barone
IV uomo: Ayroldi
VAR: Massa
AVAR: Maresca

Articoli correlati
Hellas Verona-Inter, Rocchi promuove Doveri: "Giusto il giallo a Bisseck, non è DOGSO"... Hellas Verona-Inter, Rocchi promuove Doveri: "Giusto il giallo a Bisseck, non è DOGSO"
Juventus-Udinese, Rocchi non è d'accordo con Di Bello: "Quello su Yildiz non era... Juventus-Udinese, Rocchi non è d'accordo con Di Bello: "Quello su Yildiz non era rigore"
Rocchi a Open VAR: "Inter-Fiorentina, Comuzzo trattiene Esposito: era rigore per... Rocchi a Open VAR: "Inter-Fiorentina, Comuzzo trattiene Esposito: era rigore per i nerazzurri"
Altre notizie Serie A
Inter, Carlos Augusto: "Il Kairat Almaty ha fatto la storia per essere qui, non dobbiamo... Inter, Carlos Augusto: "Il Kairat Almaty ha fatto la storia per essere qui, non dobbiamo sbagliare"
Golden Boy, con Esposito l'Inter torna a vincere un premio 15 anni dopo. Chi fu l'ultimo... Golden Boy, con Esposito l'Inter torna a vincere un premio 15 anni dopo. Chi fu l'ultimo
Buffon: "Futuro? In un club, basta che non sia in contrasto con il mio passato" Buffon: "Futuro? In un club, basta che non sia in contrasto con il mio passato"
Parma, domani gli esami di Estevez e Circati. Valeri tenta il recupero per sabato... TMWParma, domani gli esami di Estevez e Circati. Valeri tenta il recupero per sabato
Kairat Almaty, Sorokin: "Inter portabandiera del calcio italiano. Chi le toglierei?... TMWKairat Almaty, Sorokin: "Inter portabandiera del calcio italiano. Chi le toglierei? Ne cito 7..."
Clima teso a Napoli, il dirigente dell'Eintracht: "Uno dei posti più pericolosi d'Europa"... Clima teso a Napoli, il dirigente dell'Eintracht: "Uno dei posti più pericolosi d'Europa"
Hellas Verona-Inter, Rocchi promuove Doveri: "Giusto il giallo a Bisseck, non è DOGSO"... Hellas Verona-Inter, Rocchi promuove Doveri: "Giusto il giallo a Bisseck, non è DOGSO"
Cristiano Ronaldo: "Mi ritirerò presto. Sarà dura, probabilmente piangerò" Cristiano Ronaldo: "Mi ritirerò presto. Sarà dura, probabilmente piangerò"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
3 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
4 Sarri: "Fiorentina? Un dirigente mi ha chiamato ma sapeva che avevo firmato con la Lazio"
5 Fiorentina, Pioli esonerato. C'è il via libera di Commisso, in arrivo il comunicato
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Cristiano Ronaldo: "Mi ritirerò presto. Sarà dura, probabilmente piangerò"
Immagine top news n.1 Desire Doue ha vinto il Golden Boy 2025. Tutti i riconoscimenti, un premio anche per Pio Esposito
Immagine top news n.2 Inter, Chivu: "Lautaro non è un caso. Ma deve imparare a sorridere"
Immagine top news n.3 Fiorentina, il tecnico della Primavera Galloppa guiderà la squadra in Conference League col Mainz
Immagine top news n.4 Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
Immagine top news n.5 Non c'è pace per Dybala. Altro infortunio muscolare, i dettagli e i tempi di recupero
Immagine top news n.6 Sorokin, difensore del Kairat Almaty: "L'Inter è la mia squadra del cuore, un sogno affrontarla"
Immagine top news n.7 Vlahovic, rinnovo possibile con la Juventus? Cifre da rivedere, con 3 club che lo seguono
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.4 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 L'osservatore Palma: "Atalanta, Vaz sotto osservazione. Juve, guarda Fresneda"
Immagine news Altre Notizie n.2 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, senza ds e tecnico ora i giocatori non hanno più alibi"
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Napoli: "Inter, Chivu mi piace tanto. Lautaro? Ha sempre delle pause ma..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Carlos Augusto: "Il Kairat Almaty ha fatto la storia per essere qui, non dobbiamo sbagliare"
Immagine news Serie A n.2 Golden Boy, con Esposito l'Inter torna a vincere un premio 15 anni dopo. Chi fu l'ultimo
Immagine news Serie A n.3 Buffon: "Futuro? In un club, basta che non sia in contrasto con il mio passato"
Immagine news Serie A n.4 Parma, domani gli esami di Estevez e Circati. Valeri tenta il recupero per sabato
Immagine news Serie A n.5 Kairat Almaty, Sorokin: "Inter portabandiera del calcio italiano. Chi le toglierei? Ne cito 7..."
Immagine news Serie A n.6 Clima teso a Napoli, il dirigente dell'Eintracht: "Uno dei posti più pericolosi d'Europa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: anche lo Spezia cambia, Donadoni al posto di D'Angelo
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Roberts: "Grati a D'Angelo per il lavoro svolto. Donadoni valore aggiunto"
Immagine news Serie B n.3 Roberto Donadoni torna in panchina: è il nuovo tecnico dello Spezia
Immagine news Serie B n.4 Si chiude l'avventura di D'Angelo allo Spezia. Il tecnico è stato esonerato
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, il VAR non chiarisce episodi controversi. La squadra ritrova il pubblico del Menti
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Biasci: "Vittoria pazza con la Reggiana, era importante ritrovare il successo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, vertice decisivo su stadio e clinica: le parole del sindaco Bandecchi
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Giudice Sportivo: quattro giornate a Ierardi (Catania). Inibito Massimo Ferrero
Immagine news Serie C n.3 Cori razzisti dopo Ravenna–Ascoli. Il Giudice Sportivo chiede l’identificazione dei tifosi bianconeri
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, il presidente Passeri: "Mai più i 20 minuti del derby di Coppa"
Immagine news Serie C n.5 "Se arrivo a otto gol mi mangio un topo". La strana scommessa di Kouan del Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Arzignano, ecco il nuovo allenatore: Daniele Di Donato torna sulla panchina del club veneto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sporting, Spalletti cerca il primo sorriso in Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Eintracht Francoforte, azzurri favoriti nei book ma attenzione ai tedeschi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.2 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…