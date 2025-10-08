Balotelli volontario con i bambini dopo il ritiro della patente: "Esperienza molto positiva"

Per sei mesi il giocatore ha collaborato con un'associazione

(ANSA) - BRESCIA, 08 OTT - Mario Balotelli volontario al fianco dei bambini. L'attaccante attualmente senza squadra ha terminato il percorso di messa alla prova disposto dal tribunale di Brescia dopo l'incidente stradale del novembre 2023 e il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest che aveva fatto scattare il procedimento penale. Il tribunale dichiarerà estinto il reato nell'udienza del 1° dicembre. Per sei mesi il giocatore ha collaborato con l'associazione "Bimbo chiama Bimbo" con sede in città per oltre 40 ore.

"È stata un'esperienza molto positiva che mi ha permesso di conoscermi meglio e migliorare come persona", ha dichiarato Balotelli al Giornale di Brescia. L'ex attaccante di Inter, City, Milan e Brescia continuerà a fare volontariato con i bambini anche senza obblighi di legge. Ha fatto sapere di voler proseguire il suo impegno con l'associazione bresciana. (ANSA).