Serie A, la Flop 20 dopo 6 giornate: c'è anche un nuovo acquisto della Juve

Questa la Flop 20 di Serie A dopo 6 giornate. Immutato il primo posto, con Lorenzo Colombo che suo malgrado resiste. Cambiano il resto del podio con Kouassi e Belahyane che lasciano il posto a Gudmundsson e Moreo. L'ultima giornata di campionato ha consegnato molti giocatori del Pisa a questa classifica: pesa il 4-0 subito contro il Bologna e i voti bassi agli uomini di Alberto Gilardino: ben 7 giocatori rappresentano i nerazzurri. Zaniolo fatica a Udine e si notano le difficoltà di Jonathan David al suo primo anno in Serie A: il canadese ha una deludente media di 5.50.

1. Lorenzo Colombo (Genoa) 5.10 (5)

2. Albert Gudmundsson (Fiorentina) 5.25 (4)

3. Stefano Moreo (Pisa) 5.38 (4)

4. Valentino Lazaro (Torino) 5.38 (4)

5. Marius Marin (Pisa) 5.40 (5)

6. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.40 (5)

7. Matteo Tramoni (Pisa) 5.42 (6)

8. Henrik Meister (Pisa) 5.50 (6)

9. Idrissa Touré (Pisa) 5.50 (5)

10. Tete Morente (Lecce) 5.50 (5)

11. Oliver Sorensen (Parma) 5.50 (5)

12. Cristiano Biraghi (Torino) 5.50 (5)

13. Mehdi Léris (Pisa) 5.50 (4)

14. Giovanni Bonfanti (Pisa) 5.50 (4)

15. Simon Sohm (Fiorentina) 5.50 (4)

16. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.50 (4)

17. Jonathan David (Juventus) 5.50 (4)

18. Reda Belahyane (Lazio) 5.50 (4)

19. Adrien Tamèze (Torino) 5.50 (4)

20. Nicolò Zaniolo (Udinese) 5.50 (4)

SERIE A, 6ª GIORNATA



Hellas Verona - Sassuolo 0-1

71' Pinamonti

Lazio - Torino 3-3

16' Simeone (T), 24' e 40' Cancellieri (L), 73' Adams (T), 90' + 3 Coco (T), 90' + 13 Cataldi (L)

Parma - Lecce 0-1

38' Sottil

Inter - Cremonese 4-1

6' Lautaro Martinez (I), 38' Bonny (I), 55' Dimarco (I), 57' Barella (I), 87' Bonazzoli (C)

Atalanta - Como 1-1

6' Samardzic (A), 19' Perrone (C)

Udinese - Cagliari 1-1

25' Borrelli (C), 58' Kabasele (U)

Bologna - Pisa 4-0

24' Cambiaghi, 38' Moro, 40' Orsolini, 53' Odgaard

Fiorentina - Roma 1-2

14' Kean (F), 22' Soulé (R), 30' Cristante (R)

Napoli - Genoa 2-1

34' Ekhator (G), 57' Anguissa (N), 75' Hojlund (N)

Juventus - Milan 0-0



CLASSIFICA

1. Napoli 15

2. Roma 15

3. Milan 13

4. Inter 12

5. Juventus 12

6. Atalanta 10

7. Bologna 10

8. Como 9

9. Sassuolo 9

10. Cremonese 9

11. Cagliari 8

12. Udinese 8

13. Lazio 7

14. Parma 5

15. Lecce 5

16. Torino 5

17. Fiorentina 3

18. Hellas Verona 3

19. Genoa 2

20. Pisa 2

MARCATORI

4 reti: Pulisic (Milan), Orsolini (Bologna)

3 reti: Nico Paz (Como), Marcus Thuram e Lautro Martinez (Inter), Cancellieri (Lazio), De Bruyne (Napoli), Soulé (Roma)

2 reti: De Ketelaere, Krstovic e Sulemana (Atalanta), Odgaard (Bologna), Belotti (Cagliari), Baschirotto e Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Bonny, Calhanoglu e Dimarco (Inter), Vlahovic (Juventus), Castellanos e Zaccagni (Lazio), Anguissa e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)

SERIE A, 7ª GIORNATA



Lecce - Sassuolo (18 ottobre, 15)

Pisa - Hellas Verona (18 ottobre, 15)

Torino - Napoli (18 ottobre, 18)

Roma - Inter (18 ottobre, 20.45)

Como - Juventus (19 ottobre, 12.30)

Cagliari - Bologna (19 ottobre, 15)

Genoa - Parma (19 ottobre, 15)

Atalanta - Lazio (19 ottobre, 18)

Milan - Fiorentina (19 ottobre, 20.45)

Cremonese - Udinese (20 ottobre, 20.45)