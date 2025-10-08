Lazio, il mercato dopo 6 giornate: entrate bloccate, ma Cataldi e Cancellieri si rivelano fondamentali

Il mercato della Lazio, come sappiamo, la scorsa estate ha risentito di un blocco che di fatto ha impedito di acquistare nuovi giocatori, al netto dei rientri dai prestiti. Ed proprio sui due giocatori tornati alla base che la Lazio sta facendo le proprie fortune. Almeno nelle ultimissime partite.

Il più utilizzato - Per Cancellieri, rientrato dal prestito al Parma, sono 391 i minuti fin qui collezionati distribuiti in cinque presenze: nell'ultimo turno di campionato, contro il Torino, è arrivata anche la prima doppietta che porta a 3 i gol stagionali in maglia biancoceleste.

Gli altri - A rientrare dal prestito alla Fiorentina, invece, è stato Danilo Cataldi: 340' con cinque presenze (in panchina solo col Verona) e il gol su rigore al 103esimo che ha regalato il pareggio alla Lazio proprio contro il Torino. Non un nuovo acquisto, ma comunque trattasi di un "nuovo" giocatore a disposizione di Sarri: dopo l'infortunio di Dele-Bashiru, infatti, è stato inserito nuovamente in lista Toma Basic. Per il centrocampista 151' in due partite, con a referto anche un assist nell'ultima uscita contro i granata.