TMW Italia, Soulé continua a volere solo l'Argentina. Nonostante le frasi del suo agente

Una possibilità teorica più che reale. Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le dichiarazioni del procuratore dell'attaccante argentino della Roma Matias Soulé. Intervistato da 'LaRoma24', Martin Guastadisegno s'è così espresso sulla possibilità che il suo assistito vesta in futuro la casacca della nazionale italiana: "Matias sta lavorando tanto per la nazionale, è l'unico dei giovani argentini che non ha ancora avuto la possibilità di giocare un minuto. Sta diventando un leader in una squadra importante come la Roma e merita una chance. Sappiamo che l'Argentina ha tanti calciatori in quel ruolo, ma la convocazione con questa continuità nelle prestazioni, Matias la meriterebbe. Il suo sogno è giocare un Mondiale. Soulé è italo-argentino e a questo punto non so che potrebbe succedere se la situazione con l'Albiceleste non si dovesse sbloccare. Tutto è in piedi in questo momento. Matias avrebbe legalmente la possibilità di essere convocato con la nazionale italiana", le sue dichiarazioni.

Già, perché Soulé è dotato di passaporto italiano grazie alla madre Virginia Malvano e ai nonni materni, originari di Ancona. E allora visto che l'Argentina fino a questo momento non l'ha preso in considerazione ecco che legalmente la chiamata dell'Italia resta ancora una possibilità. Uno scenario, però, che al momento è solo teorico perché il giocatore non ha cambiato la sua idea rispetto a quando era a Frosinone e Luciano Spalletti concretamente provò a inserirlo in gruppo in vista dell'Europeo: "Mi chiamò mentre ero a casa di Dybala. Mi disse che mi voleva, che avevo il passaporto e che c'erano gli Europei. Poi venne pure al centro sportivo. Ma io gli dissi che volevo aspettare l'Argentina. Mi rispose che capiva. Non fu facile dirglielo, ma seguii il mio cuore".

Soulé aspetta quindi una chiamata dell'Argentina e continua a non prendere in considerazione la possibilità di vestire la maglia dell'Italia. A differenza di Ahanor e Tresoldi, non è una situazione la Federazione sta monitorando da vicino in questi giorni.